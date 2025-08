Oto piąta trenerka „The Voice of Poland”! Wraca do programu w wielkim stylu

W nowej odsłonie talent show u boku Margaret, Michała Szpaka, Kuby Badacha oraz duetu Tomson i Baron zasiądzie właśnie Karwan, która pokieruje specjalną drużyną w formacie „The Voice Comeback Stage Powered by Orange”. To przełomowy projekt w historii polskiej edycji programu.

Ania Karwan – powrót na własnych warunkach

Ania Karwan była finalistką 7. edycji „The Voice of Poland”, gdzie zajęła trzecie miejsce. Jak sama przyznała, udział w programie był przełomem w jej karierze:

To tam odzyskałam wiarę w siebie i rozpędziłam swoją karierę. Dziś wracam jako trenerka, wzruszona i gotowa, by wspierać innych.

Nie przegap: Margaret z majtkami na wierzchu wróciła do The Voice of Poland. Co za stylizacja! Szczęka opada

Na czym polega „The Voice Comeback Stage Powered by Orange”?

To nowy, 9-odcinkowy format internetowy, który będzie integralną częścią głównego programu. Ania Karwan skompletuje własną drużynę z uczestników, którzy odpadli w różnych etapach „The Voice of Poland”, ale – w jej ocenie – zasługują na drugą szansę.

Podczas Przesłuchań w Ciemno: Karwan wybierze 10 osób, które nie odwróciły żadnego fotela.

W 5 pierwszych odcinkach Comeback Stage zobaczymy muzyczne pojedynki – zwycięzcy zajmą miejsca na tzw. gorących krzesłach (maks. 3 osoby).

W etapie bitew: do Comeback Stage trafią 3 osoby, które odpadły z programów głównych. Zmierzą się z osobami z gorących Kkrzeseł – wygra tylko jeden.

Z nokautu do formatu trafi po jednym uczestniku z każdej drużyny. Z tej czwórki widzowie zdecydują, kto dołączy do półfinału poprzez głosowanie online.

W półfinale: dwoje uczestników z Comeback Stage powalczy na równych zasadach z resztą zawodników o zwycięstwo w 16. edycji!

Gdzie i kiedy oglądać 16. edycję "The Voice of Poland"?

Premiera „The Voice of Poland 16” już 6 września 2025. Emisja programu w każdą sobotę w TVP2, natomiast „The Voice Comeback Stage Powered by Orange” będzie dostępny online w TVP VOD oraz w niedziele po powtórkach głównego show.

Nowy sezon „The Voice of Poland” to nie tylko świeże głosy, ale też świeża formuła. Ania Karwan, która sama przeszła drogę od uczestniczki do gwiazdy, teraz wraca jako trenerka – i daje szansę tym, którym powinęła się noga. Comeback Stage może przewrócić rozgrywkę do góry nogami!

Lanberry o Eurowizji i Roxie w "The Voice". "BYŁABY WSPANIAŁĄ MENTORKĄ" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.