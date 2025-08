Nowy sezon „The Voice of Poland” coraz bliżej. Wielki powrót Margaret, trenerzy już na planie

„The Voice of Poland” powraca z 16. edycją! W poniedziałek, 4 sierpnia, Marta Surnik w „Pytaniu na śniadanie” oficjalnie przedstawiła trenerów najnowszej edycji muzycznego talent show TVP2. Dziennikarka towarzyszyła Margaret, Michałowi Szpakowi, Kubie Badachowi oraz Baronowi i Tomsonowi w ich pierwszych wspólnych nagraniach na planie 16. edycji „The Voice of Poland”. Jak podaje stacja, trenerzy talent show mają za sobą intensywną niedzielę. Michał Szpak, Kuba Badach, Tomson i Baron oraz powracająca na obrotowy fotel Margaret po raz pierwszy spotkali się na planie programu. Podczas realizacji zdjęć promocyjnych do nowej edycji, którą widzowie będą mogli oglądać już od 6 września w TVP2, opowiedzieli o emocjach towarzyszących im na kilka dni przed rozpoczęciem nagrań pierwszych Przesłuchań w Ciemno.

- Dzisiaj wstałam godzinę przed budzikiem i czekałam aż będę mogła przyjść na plan, bo naprawdę tęskniłam za tym programem. Tęskniłam za tymi emocjami i tęskniłam za ludźmi, którzy ten program tworzą. Jestem ciekawa, jak się odnajdę w nowej konfiguracji trenerskiej - wyznała Margaret w rozmowie z Martą Surnik.

Pojawienie się Margaret wywołało ogromne poruszenie wśród pozostałych trenerów, których widzowie doskonale znają z „The Voice of Poland”. - Jak wbiła do mojej garderoby z takim promieniem energii, to mówię: „Dobra, robimy to!” - powiedział podekscytowany Baron. - Wiem, że będę miał w niej dużego rywala, ale o to chodzi - dodawał Michał Szpak w porannej rozmowie w „Pytaniu na śniadanie”. Trenerzy opowiedzieli również o tym, na jakich uczestników czekają i jak zapowiada się 16. edycja „The Voice of Poland”. Szczegóły poniżej.

Oczekiwania trenerów i przygotowania do 16. edycji „The Voice of Poland”

Trenerzy „The Voice of Poland” nie ukrywają, że mają duże oczekiwania wobec 16. edycji programu, podobnie zresztą jak potencjalni uczestnicy. Michał Szpak przyznaje wprost, że czeka na kogoś, kto będzie śpiewał ze swojego wnętrza.

- Kogoś, po kim poczuję, że to nie jest osoba, która po prostu przyszła, nauczyła się piosenki i stwierdziła: to jest mój najlepszy numer do wykonania. Tylko kogoś, kto stanie na scenie i będę widział, że ta piosenka jest nim, a nie tylko piosenką - powiedział Michał Szpak. - Wydaje mi się, że zbiór moich doświadczeń, którymi mogę się podzielić z uczestnikami, to jest taki pewny port, gdzie można usłyszeć kilka prostych rad, które będą zawsze aktualne - dodał Kuba Badach.

Tomson nie ma natomiast wątpliwości, że nowa edycja będzie po brzegi wypełniona muzyką i wielkimi emocjami. - Będą czyste łzy, będą czyste emocje i szczere - zapowiedział w rozmowie z Martą Surnik. Nową edycję „The Voice of Poland” widzowie będą mogli oglądać w TVP2 już od 6 września 2025 roku.

