Margaret z majtkami na wierzchu wróciła do The Voice of Poland. Co za stylizacja! Szczęka opada

Margaret powraca w wielkim stylu do programu The Voice of Poland, a wraz z nią... nietypowe stylizacje. Na planie najnowszej edycji show gwiazda pojawiła się w wyjątkowo odważnej sukience i zaświeciła bielizną! Część majtek wystawała jej spod stroju, co jednak było zamierzonym działaniem. Wcześniej na podobną "rozebraną" stylizację postawiła też Ada Fijał. Czyżby powstawał jakiś nowy trend? Zobaczcie zdjęcia.