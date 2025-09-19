Kolejny świetny występ w "The Voice of Poland"! Trenerzy oniemieli

2025-09-19 13:59

Tegoroczna edycja muzycznego talent show TVP2 jest prawdziwą kopalnią muzycznych diamentów. Kolejnym dowodem na to jest Magdalena Chołuj, która wprawiła trenerów w zachwyt. Tego występu nie możecie przegapić.

Trenerzy "The Voice of Poland" wielokrotnie powtarzali, że 16. edycja jest wyjątkowa pod względem utalentowanych osób, które zgłosiły się do programu. To właśnie uczestnicy i ich niezwykłe występy rozpalają emocje w sieci i przyciągają przed telewizory coraz większą publiczność. Jak się okazuje 16. edycja "The Voice of Poland" jest najchętniej oglądanym programem w swoim paśmie, a jego widownia z tygodnia na tydzień rośnie. 

Drugi odcinek muzycznego talent show Dwójki w miniony sobotni wieczór obejrzało w TVP2 ponad 1,4 mln widzów (udział 16,4%). Program znalazł się na wysokiej pozycji w TOP10 najliczniej oglądanych programów weekendu

- podało kilka dni temu Centrum Informacji TVP.

Magdalena Chołuj zachwyca w "The Voice of Poland"

Jednym z kolejnych występów, który ma szansę zachwycić miliony Polaków jest występ Magdaleny Chołuj, którą widzowie zobaczą w sobotnim odcinku "The Voice of Poland". Uczestniczka, która na co dzień żyje z muzyki, ucząc śpiewu i występując na scenach w całej Polsce, po mistrzowsku wykonała przebój "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" Arethy Franklin.

"Świetne frazowanie, rasowy głos!”, „Masz spektakularne góry!”, „To było zawodowe! Ty każdy dźwięk z wyśpiewujesz szacunkiem"

- nie przestawali zachwycać się Kuba Badach, Michał Szpak, Margaret oraz Tomson i Baron. 

Sobotnie Przesłuchania w Ciemno, które widzowie będą mogli obejrzeć o godzinie 20:30 w TVP2 i TVP VOD, zapowiadają się na pełne emocji, których w tej edycji "The Voice of Poland" nie brakuje. 

Zobacz, jak Magdalena Chołuj poradziła sobie w programie!

Kolejny fenomenalny występ w The Voice of Poland! Trenerzy oniemieli
8 zdjęć
