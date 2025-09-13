Wojna w "The Voice of Poland"! Skrzyknęli się na Kubę Badacha. Michał Szpak wcisnął blokadę!

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2025-09-13 9:00

Widzowie TVP czekali na to przez całe wakacje. Co prawda program "The Voice of Poland" powrócił już 6 września, ale to drugi odcinek, który wyemitowany zostanie w sobotę, 13 września, przejdzie do historii. W studiu bowiem wybuchła wojna jurorów. Kuba Badach znalazł się w trudnej sytuacji. Skrzyknęli się bowiem Margaret i Michał Szpak, który wcisnął blokadę!

  • W drugim odcinku "The Voice of Poland", który zostanie wyemitowany 13 września, doszło do konfliktu między jurorami.
  • Margaret i Michał Szpak zawarli sojusz przeciwko Kubie Badachowi, blokując go podczas jednego z występów.
  • Margaret poprosiła Szpaka o zablokowanie Badacha, a ten spełnił jej prośbę, wciskając przycisk blokady.
  • Program "The Voice of Poland" jest emitowany w każdą sobotę o 20:30 w TVP2 i TVP VOD.

"The Voice of Poland". Konflikt Michał Szpak - Kuba Badach

Już w poprzedniej edycji "The Voice od Poland" Michał Szpak i Kuba Badach miewali ze sobą na pieńku. Ich przekomarzanki i wbijane sobie nawzajem szpile dodawały show TVP kolorytu. Relacje obu wokalistów okrzyknięto nawet nowym konfliktem w polskim show-biznesie.  Wydaje się, że bardziej zaczepki szukał Michał Szpak. Doszło do tego, że w jednym z odcinków "The Voice of Poland" potraktował on Kubę Badacha jak jakiegoś przedszkolaka, i to w czasach PRL, gdy podejście do dzieci było inne niż obecnie. - Powinien być taki slogan: "Ryby i Kuba głosu nie mają" - wypalił nagle w trakcie programu Szpak. Ci, którzy myśleli, że nowy sezon muzycznego show nieco złagodzi atmosferę, będą zawiedzeni. Już przed emisją pierwszego odcinka jesiennej serii show TVP pisaliśmy o starciu muzyków. Michał Szpak nie zamierzał trzymać języka za zębami i odgryzł się Kubie Badachowi. Jednak tego, co działo się w drugim odcinku "The Voice of Poland", jeszcze nie było. 

Wielki powrót do "The Voice of Poland"! Fani programu czekali na to sześć lat

"The Voice of Poland". Margaret i Michał Szpak kontra Kuba Badach

Jeszcze przed emisją wspomnianego odcinka zdradzamy, co wydarzyło się na planie. Przypomnijmy, że - zgodnie z zasadami "The Voice of Poland"- trenerzy mogą eliminować się nawzajem w walce o najlepsze głosy tej edycji. Aby to zrobić, wystarczy wcisnąć specjalny przycisk na pulpicie. Z tej możliwości skorzystali Margaret i Michał Szpak. którzy - zdaje się - zawarli nieformalny sojusz. Po jednym z występów piosenkarka nie tylko zablokowała Tomsona i Barona, lecz także poprosiła Szpaka o wyeliminowanie Kuby Badacha.

Michał, weź Kubę zablokuj! 

- poleciła koledze Margaret, a ten ochoczo przystąpił do działania. 

Margaret, mówisz - masz! 

- odparł Michał Szpak i wcisnął przycisk blokady.

"The Voice of Poland" emitowane jest w każdą sobotę o 20:30 w TVP2 i w serwisie TVP VOD.

Poniżej prezentujemy galerię ze wspomnianego odcinka "The Voice od Poland"

