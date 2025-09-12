27-Janek zelektryzował trenerów "The Voice of Poland". Internauci twierdzą, że to on wygra show! Ten występ przejdzie do historii

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2025-09-12 10:11

Nowa edycja (już 16.!) "The Voice of Poland" ruszyła pełną parą. Etap Przesłuchań w Ciemno zawsze jest bardzo emocjonujący, jednak są występy, które przechodzą do historii programu już od pierwszego brzmienia. Tak było, gdy na scenę wyszedł Janek Piwowarczyk. - To jest ten moment, kiedy muszę odłożyć mikrofon i zakończyć swoją działalność artystyczną - zakomunikował Kuba Badach po występie uczestnika, który zaśpiewał wielki przebój Czesława Niemena "Dziwny jest ten świat". Tego wykonania nie da się zapomnieć.

W sobotni wieczór, 13 września, widzowie będą mogli obejrzeć kolejne Przesłuchania w Ciemno 16. edycji "The Voice of Poland". Za sprawą 27-letniego Janka Piwowarczyka ten odcinek na długo zapadnie w pamięć.

Nie dość, że uczestnik odwrócił fotele wszystkich trenerów, to jego dodatkowy występ - o który poprosili go Margaret, Michał Szpak, Tomson i Baron oraz Kuba Badach - wywołał olbrzymie emocje. Wszyscy zebrani w studiu "The Voice of Poland" byli dogłębnie poruszeni. Ale czy można się dziwić? 27-latek ma głos jak dzwon!

Uczestnik "The Voice of Poland" wprawił jurorów w osłupienie

Janek Piwowarczyk narobił zamieszania, gdy tylko pojawił się na scenie. A kiedy zaczął śpiewać...

Ostro grasz Jaśku, odważnie - komentowali trenerzy, kiedy usłyszeli, że uczestnik wybrał jeden z najtrudniejszych i najbardziej znanych przebojów Czesława Niemena

Już po pierwszych taktach muzycy zasiadający w obrotowych fotelach słuchali z niedowierzaniem tego wyjątkowego występu, co możecie zobaczyć niżej.

Ale mam dreszcze - komentował Baron w trakcie występu uczestnika. 

A Kuba Badach zakomunikował:

Przepraszam, ale musiałem wstać, żeby to powiedzieć. Mam w tej chwili dwie emocje - z jednej strony wielkie szczęście, z drugiej strony rozpacz, bo poczułem, że to jest ten moment, kiedy muszę odłożyć mikrofon i zakończyć swoją działalność artystyczną.

Do czyjej drużyny zdecyduje się dołączyć Janek Piwowarczyk? Do wyboru ma wszystkich jurorów! Odpowiedź poznamy już w sobotę 13 września o godzinie 20:30 w TVP2 i TVP VOD.

Internauci komentują

Na facebookowym profilu "The Voice of Poland" zaroiło się od komentarzy dotyczących popisu Janka. Internauci uznali, że artysta powinien dołączyć do drużyny Michała.

"Świetny! I jeszcze Michał jak to przeżywa. W końcu tę piosenkę śpiewał w "X Factor" i tez rozwalił system!", "Obstawiam drużynę Michała", "Jasieeeeek! Ogień", "Ciary! Super występ, niesamowita wrażliwość. To jeden z tych utworów, których w zasadzie nie powinno się dotykać. No, chyba że na się taki talent jak Michał Szpak i oczywiście Janek. Czekam na dalsze etapy programu, ciekawa jestem, co jeszcze zaprezentuje", "Zapowiada się najlepsza edycja od kilku lat", "Do Michała musi iść, który zaśpiewał to jeszcze lepiej", "No i mamy zwycięzcę kolejnej edycji" - pisali internauci.

A co wy sądzicie?

