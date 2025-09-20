Widzowie ocenili 16. edycję "The Voice of Poland". Komentarze nie pozostawiają wątpliwości

Jak podało Centrum Informacji TVP, drugi odcinek 16. edycji "The Voice of Poland" obejrzało ponad 1,4 mln widzów (udział 16,4%). Talent show Dwójki znalazł się w TOP10 najliczniej oglądanych programów weekendu i z odcinka na odcinek przyciąga przed telewizory coraz większą publiczność.

Ale nie tylko liczby robią wrażenie – równie mocne są komentarze fanów.

Dawno nie było tak wspaniałej edycji! Również bardzo pozytywnie oceniam nowe jury – to właściwi ludzie na właściwym miejscu

– czytamy w sieci.

Najlepszy program muzyczny! Michał dodaje szaleństwa, Margaret świeżości, Kuba tonuje, a Afro to klasyka "Voica". Jedyny minus programu? Czas – tu zbyt szybko leci!

– pisze inny widz "The Voice of Poland".

Jury zachwyca widzów

Najwięcej pochwał spływa pod adresem obecnej ekipy trenerskiej. Michał Szpak elektryzuje publiczność, Margaret wnosi powiew świeżości, Kuba Badach zaskakuje luzem i spokojem, a chłopaki z Afromental – jak żartują widzowie – "czasem puszczą ogień, a potem zarażają chillem niczym na Jamajce".

Nowością jest też funkcja piątego trenera, który daje uczestnikom dodatkowe wsparcie. Widzowie oceniają, że to ciekawy i potrzebny element formatu, który wnosi nową energię do show.

Co w kolejnym odcinku "The Voice of Poland"?

Przypomnijmy, że "The Voice of Poland" to nie tylko widowisko muzyczne, ale też program, w którym spełniają się marzenia i rodzą się nowe gwiazdy polskiej sceny. Poziom uczestników w tym sezonie jest wyjątkowo wysoki – zarówno pod względem wokalnym, jak i osobowościowym.

W sobotę na widzów czekają Przesłuchania w Ciemno, a trenerzy będą musieli mocno walczyć o najlepsze głosy. Szykują się zaskoczenia, wzruszenia i… sporo śmiechu. Kolejny odcinek już dziś (20 września) o 20:30 w TVP2 i TVP VOD!

Fenomenalny występ w "The Voice of Poland"! Magdalena Chołuj zaśpiewała hit Arethy Franklin