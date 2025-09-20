Widzowie ocenili 16. edycję "The Voice of Poland". Komentarze nie pozostawiają wątpliwości

Szesnasta edycja "The Voice of Poland" okazała się strzałem w dziesiątkę. Program nie tylko króluje w rankingach oglądalności, ale także zbiera entuzjastyczne opinie widzów. Kolejny odcinek muzycznego show już w sobotę w TVP2, a emocji z pewnością nie zabraknie.

Jak podało Centrum Informacji TVP, drugi odcinek 16. edycji "The Voice of Poland" obejrzało ponad 1,4 mln widzów (udział 16,4%). Talent show Dwójki znalazł się w TOP10 najliczniej oglądanych programów weekendu i z odcinka na odcinek przyciąga przed telewizory coraz większą publiczność.

Ale nie tylko liczby robią wrażenie – równie mocne są komentarze fanów.

Dawno nie było tak wspaniałej edycji! Również bardzo pozytywnie oceniam nowe jury – to właściwi ludzie na właściwym miejscu

– czytamy w sieci.

Najlepszy program muzyczny! Michał dodaje szaleństwa, Margaret świeżości, Kuba tonuje, a Afro to klasyka "Voica". Jedyny minus programu? Czas – tu zbyt szybko leci!

– pisze inny widz "The Voice of Poland".

Jury zachwyca widzów

Najwięcej pochwał spływa pod adresem obecnej ekipy trenerskiej. Michał Szpak elektryzuje publiczność, Margaret wnosi powiew świeżości, Kuba Badach zaskakuje luzem i spokojem, a chłopaki z Afromental – jak żartują widzowie – "czasem puszczą ogień, a potem zarażają chillem niczym na Jamajce".

Nowością jest też funkcja piątego trenera, który daje uczestnikom dodatkowe wsparcie. Widzowie oceniają, że to ciekawy i potrzebny element formatu, który wnosi nową energię do show.

Co w kolejnym odcinku "The Voice of Poland"?

Przypomnijmy, że "The Voice of Poland" to nie tylko widowisko muzyczne, ale też program, w którym spełniają się marzenia i rodzą się nowe gwiazdy polskiej sceny. Poziom uczestników w tym sezonie jest wyjątkowo wysoki – zarówno pod względem wokalnym, jak i osobowościowym.

W sobotę na widzów czekają Przesłuchania w Ciemno, a trenerzy będą musieli mocno walczyć o najlepsze głosy. Szykują się zaskoczenia, wzruszenia i… sporo śmiechu. Kolejny odcinek już dziś (20 września) o 20:30 w TVP2 i TVP VOD!

