Koniec małżeństwa Michała Wiśniewskiego i Poli Wiśniewskiej

Związek lidera Ich Troje z Polą Wiśniewską przeszedł właśnie do przeszłości. Para stanęła na ślubnym kobiercu w 2020 roku i spędziła ze sobą sześć lat w formalnym związku. W połowie marca 2026 roku piosenkarz opublikował w mediach społecznościowych oficjalne oświadczenie o rozstaniu.

"Miałem nadzieję, że nie będę musiał takiej storki nagrywać. […] To nie jest żadne tłumaczenie, to jest stwierdzenie po prostu faktu. Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, mówię o tym sam"

Będzie to już piąte z kolei postępowanie rozwodowe w życiu popularnego artysty. W latach 1996-2001 jego pierwszą żoną była Magda Femme. Największe zainteresowanie mediów wzbudziła relacja z Mandaryną trwająca od 2002 do 2006 roku. Trzecią wybranką muzyka w latach 2006-2011 była Anna Świątczak, natomiast przed związaniem się z Polą Wiśniewską gwiazdor zalegalizował w 2012 roku relację z Dominiką Tajner, która ostatecznie zakończyła się rozwodem w 2019 roku.

Dlaczego Michał Wiśniewski znów wziął ślub? Wokalista tłumaczy w wywiadzie

Lider zespołu Ich Troje, pomimo licznych życiowych zawirowań i rozpadu kolejnych związków, nieprzerwanie żywi głęboką wiarę w dozgonną miłość. Artysta już jakiś czas temu postanowił odnieść się do powracających pytań o sens zawierania kolejnych małżeństw. W 2022 roku w wywiadzie udzielonym dla Super Expressu wokalista otwarcie opowiedział o swoim podejściu do formalizowania relacji.

"Jeśli wydaje się, że to jest ta jedyna i ona tego potrzebuje, to wydaje mi się, że warto. No bo ja nikogo siłą przed ołtarz nie zaciągałem. W ogóle nie ma niczego piękniejszego. Moja czwarta żona mówiła "czy to jest miłość, to się okazuje na samym końcu, kiedy ta ostatnia osoba trzyma cię za rękę". Trudno odpowiedzieć sobie na to w danym momencie. Okaże się"

