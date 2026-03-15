Michał Wiśniewski i ślub z Magdą Femme

Pierwszy ślub Michał Wiśniewski wziął z Magdą Femme. Para poznała się w klubie karaoke, a muzyk był tak zachwycony jej głosem, że zaproponował dołączenie do Ich Troje. Połączyły ich nie tylko kwestie zawodowe, ale również płomienne uczucie. Wiśniewski i Femme pobrali się w 1996 roku. Ich ślub był bardzo skromny, zabrakło też na nim dziennikarzy. Femme wspomina, że mąż zabronił jej mówienia publicznie o małżeństwie. Lider Ich Troje obawiał się, że straci zainteresowanie fanek, a przez to osłabnie popularność jego zespołu.

Kiedy w 1996 roku braliśmy ślub, od razu mi oświadczył: Nie przyznajesz się, że jesteś moją żoną, bo te wszystkie piszczące fanki na koncertach będą rozczarowane, przestaną się we mnie zakochiwać i będziemy mniej popularni. To byłby błąd marketingowy – wspominała Femme w rozmowie z "Vivą!".

Związek tej pary nie przetrwał próby czasu. Wokalistka po latach przyznała, że Wiśniewski znęcał się nad nią psychicznie. Co więcej, na jej oczach romansował z Martą "Mandaryną" Mandrykiewicz, swoją ówczesną kochanką i przyszłą żoną. Para wzięła rozwód w 2001 roku, a Femme opuściła zespół.

Michał Wiśniewski: ślub w lodowej kaplicy

Rok później żoną Michała Wiśniewskiego została Mandaryna. Zakochani nie chcieli jednak poprzestawać na ślubie cywilnym i w 2003 roku wzięli kościelny. Ślub Wiśniewskiego odbył się w szwedzkim mieście Kiruna i była transmitowana na żywo w programie "Jestem jaki jestem". Na miejsce para doleciała prywatnym samolotem. Nie musieli martwić się przygotowaniami, bo za wszystko odpowiadali profesjonalni organizatorzy. Zakochani powiedzieli sobie sakramentalne "tak" w lodowej kaplicy. Szacuje się, że ślub Wiśniewskiego i Mandaryny na Antarktydzie kosztował 1-2 miliony złotych! Oto jak wspominała je piosenkarka w wywiadzie z "Plejadą":

Jedno, co było cudowne w tym wszystkim, to to, że całe te przygotowania nie były na mojej głowie. To był dla mnie dość spokojny ślub, nie musiałam się martwić, jakie wybrać serwetki, kto koło kogo będzie siedzieć, jak to wszystko ogarnąć, jak będzie wyglądać wystrój. Bardzo się z tego cieszyłam, to było przyjemne. Mogłam bardziej skupić się na samej ceremonii i na tym, co chcę powiedzieć.

W tym miejscu ochrzcili również swoje dzieci: Xaviera Michała (20 l.) Fabienne (19 l.). Niestety historia zatoczyła koło i zaledwie trzy lata po ślubie para postanowiła wziąć rozwód. W programie Izy Janachowskiej Mandaryna wyznała nie jest fanką ślubów i nie zamierza brać kolejnego.

Michał Wiśniewski i Ania Świątczak - ślub w Las Vegas

Serce Wiśniewskiego nie było wolne zbyt długo. Krótko po rozwodzie, w 2006 roku żoną lidera Ich Troje została Anna Świątczak, jego koleżanka z zespołu. Ślub cywilny odbył się w posiadłości Michała. Tak, jak w przypadku poprzedniego małżeństwa, i tym razem para zapragnęła powiedzieć sobie sakramentalne "tak" w kościele. Druga ceremonia odbyła się rok później w kaplicy Little Church w Las Vegas, przy okazji trasy koncertowej promującej płytę "7 grzechów głównych". Wiśniewski i Świątczak doczekali się dwóch córek: Etiennette (16 l.) i Vivienne (14 l.).

Małżeństwo Anny i Michała Wiśniewskich zakończyło się po 5 latach. Świątczak wzięła na siebie pełną odpowiedzialność za rozpad ich relacji. Po rozwodzie nie obyło się bez publicznego prania brudów. Mężczyzna oskarżał swoją byłą żonę o zdradę. Ona z kolei oświadczyła w telewizji, że żałuje każdego dnia spędzonego z Wiśniewskim.

Ślub lidera Ich Troje i Dominiki Tajner

W 2012 roku żoną lidera Ich Troje została córka Apoloniusza Tajnera, Dominika Tajner. Co ciekawe, ślub Michała Wiśniewskiego odbył się w tajemnicy przed mediami. Na miejsce ceremonii para wybrała Mazury. Tak Tajner wspomina ślub:

Na tamten czas wydawało mi się, że ja swój ślub zrobię sama najwspanialej. Miałam zaufaną osobę, Mariolkę, która współpracowała z zespołem Ich Troje, ale wyrwałam ją. Powiedziałam do niej – chodź, zrobimy to. Najpierw zaproszenia, potem koperty, część trzeba było rozesłać, bo u nas było 670 osób zaproszonych, więc sporo. [...] Największa trauma to było układnie stolików. [...] Działo się dużo. W tym ślubie najważniejsze było dla mnie to, żeby goście się dobrze bawili. Ja cały czas na to zwracałam uwagę. Czy dobre jedzenie, czy dobra muzyka, czy dobrze się bawią, czy wszyscy dobrze siedzą. Latałam pomiędzy stolikami. I był moment przełomowy - powiedziała dziennikarce "Jastrząb Post".

Para rozwiodła się po 7 latach małżeństwa, w 2019 roku. To Michał złożył pozew rozwodowy, nie informując o tym swojej żony.

Jest to dla mnie bardzo trudna sytuacja. Bardzo go kocham, ale w związku są dwie osoby i samemu nie można zrobić nic... Michał złożył pozew o rozwód po wielu miesiącach przemyśleń. Tak zdecydował. Ja muszę to uszanować. Mam złamane serce - wyznała Tajner portalowi "Plejada".

Powodem rozwodu miała być rutyna. Mówi się również, że Wiśniewski porzucił żonę z powodu jej udziału w „Tańcu z gwiazdami".

Ostatnia żona Michała Wiśniewskiego - Pola Wiśniewska

Obecną żoną Michała jest Pola Wiśniewska, którą poślubił w kwietniu 2020 roku. Z uwagi na pandemię, uroczystość była kameralna. Odbyła się w ogrodzie posiadłości Wiśniewskiego. Uczestniczyło w niej tylko kilka najbliższych osób.

Czasami musi wystarczyć takie wesele. Dwoje gości, dobry gramofon oraz wymiana pocałunków i myśli. I tak było. Może mniej znaczy więcej? Ślub był przed porodem. My dokładnie w niecały rok po poznaniu się wzięliśmy ślub. To nie jest tak, że to było nieprzemyślane. Mieszkaliśmy ze sobą prawie rok… - powiedział lider Ich Troje w programie Izabeli Janachowskiej.

Michał Wiśniewski i Pola Wiśniewska wezmą drugi ślub!

I tym razem jeden ślub to było za mało dla Wiśniewskiego. We wrześniu 2022 roku zakochani postanowili odnowić przysięgę małżeńską. Lider Ich Troje już wcześniej zapowiadał huczną imprezę połączoną z jego pięćdziesiątymi urodzinami. Jak przekazał magazyn "Party", Michał i Pola Wiśniewscy odnowili przysięgę małżeńską 6 września 2022 roku. Zdecydowali się jednak zachować ten fakt w tajemnicy przed mediami.

Najpierw było odnowienie przysięgi, a potem świętowanie urodzin Michała. To była piękna uroczystość, wszystko poszło świetnie. Michałowi i Poli zależało na tym, żeby utrzymać wszystko w tajemnicy przed mediami, dlatego goście nie mogli publikować żadnych zdjęć - przekazano na łamach "Party".

Zobacz zdjęcia ze wszystkich ślubów Michała Wiśniewskiego w naszej galerii!

44

Sonda Którą żonę Michała Wiśniewskiego lubisz najbardziej? Magdę Femme Mandarynę Anię Świątczak Dominikę Tajner Polę Żadnej Wszystkie