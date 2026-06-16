Tak Jarosław Bieniuk i Zuzanna Pactwa wyglądali na bajkowym ślubie! Mamy zdjęcia!

Białe kwiaty, spektakularne dekoracje, akrobaci unoszący się nad gośćmi i bajkowe widoki jeziora Como. Jarosław Bieniuk i Zuzanna Pactwa wybrali się do Włoch na ślub swoich przyjaciół i pokazali w sieci, jak wyglądało to wyjątkowe wydarzenie. Para postawiła też na kreacje, które idealnie wpisały się w klimat eleganckiej uroczystości.

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Jarosław Bieniuk od lat wzbudza zainteresowanie mediów nie tylko ze względu na sportową przeszłość, ale również życie prywatne. Po śmierci Anny Przybylskiej przez długi czas pozostawał w centrum uwagi. Później związał się z Martyną Gliwińską, z którą doczekał się syna, jednak ich relacja zakończyła się rozstaniem.

Zuzanna Pactwa i Jarosław Bieniuk chronią prywatność

Od kilku lat partnerką Jarosława Bieniuka jest Zuzanna Pactwa, była modelka, przedsiębiorczyni i założycielka marki modowej. Choć para stara się chronić prywatność, od czasu do czasu pokazuje obserwatorom kadry ze wspólnych podróży czy ważnych wydarzeń.

Tym razem zakochani polecieli do Włoch. Powód był wyjątkowy - ślub bliskich znajomych, który odbył się w słynnej Villa Erba nad jeziorem Como. Relacje opublikowane przez Bieniuka i Pactwę pokazują coś nie do wyobrażenia!

Sceny jak z Bollywood!

Para młoda na białych kwiatach zbliża się do siebie i całuje. Tego jeszcze nie grali nawet bollywódzkim filmie! Goście mogli podziwiać także widowiskowe występy artystyczne. Szczególną uwagę przyciągali akrobaci, wykonujący ewolucje na ogromnych konstrukcjach przypominających kwiatowe kielichy.

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Nie zabrakło również imponującej sali przygotowanej na przyjęcie weselne. Długi stół udekorowano kryształowymi świecznikami, dziesiątkami świec oraz jasnymi różami. Całość dopełniały występy artystyczne i tancerki w efektownych kostiumach z piórami.

Cudne stylizacje Bieniuka i Pactwy

Równie dużo uwagi co sama uroczystość przyciągnęły stylizacje Bieniuka i Pactwy. Zuzanna postawiła na odważną, a jednocześnie niezwykle elegancką kreację w pastelowo-żółtym kolorze. Jedwabna suknia wyróżniała się wycięciami w okolicy talii oraz efektowną górą ozdobioną dużymi kwiatowymi aplikacjami. Charakteru dodawał jej także długi szal swobodnie zarzucony na ramię. Zadbała również o ochronę przed włoskim słońcem - do stylizacji dobrała jasny parasol, który okazał się nie tylko praktycznym dodatkiem, ale też ciekawym elementem całego looku.

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Jarosław Bieniuk wybrał natomiast ponadczasową klasykę. Były piłkarz pojawił się w perfekcyjnie skrojonym czarnym smokingu, który zestawił z białą koszulą i czarną muszką. Elegancki strój doskonale współgrał z kreacją partnerki i wpisywał się w formalny charakter uroczystości.

Ślub z bajki

Patrząc na zdjęcia znad jeziora Como, trudno oprzeć się wrażeniu, że był to jeden z tych ślubów, które bardziej przypominają scenografię hollywoodzkiej produkcji niż tradycyjne wesele. A Bieniuk i Pactwa bez problemu odnaleźli się w tej bajkowej scenerii.

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