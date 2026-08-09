Nawet najwierniejsi fani „Rancza” mogli tego nie zauważyć. Te błędy i nieścisłości aż kłują w oczy!

„Ranczo” wraca na ekrany. Fani znów żyją serialem

Fani „Rancza” mają powody do radości. Pod koniec ubiegłego roku ogłoszono, że kultowy serial powróci w formie specjalnego sequela, który w kilku odcinkach ma zamknąć najważniejsze wątki pozostawione przed laty bez zakończenia. W czerwcu 2026 roku ruszyły zdjęcia do nowych odcinków. Na plan wrócili m.in. Violetta Arlak, Artur Barciś, Cezary Żak, Katarzyna Żak, Ilona Ostrowska i Marta Chodorowska. Do obsady dołączył również Daniel Olbrychski, którego angaż podzielił fanów produkcji. Premiera nowych odcinków „Rancza” zaplanowana jest na grudzień tego roku.

Powrót serialu sprawił, że widzowie ponownie zaczęli oglądać starsze sezony. Produkcja przeżywa prawdziwy renesans, a kolejne odcinki sprzed lat znów cieszą się ogromną popularnością. Choć „Ranczo” od lat uznawane jest za jeden z najlepszych polskich seriali, nawet w tej produkcji nie zabrakło drobnych błędów i nieścisłości.

Nawet kultowy serial nie ustrzegł się wpadek. Znajdziesz je w naszej galerii

Nikt nie jest nieomylny. Nawet Robert Brutter, czyli Andrzej Grembowicz, autor scenariusza, oraz reżyser Wojciech Adamczyk. Historia mieszkańców Wilkowyj do dziś zachwyca widzów i od lat łączy kolejne pokolenia. Mimo to uważni fani potrafią wychwycić drobne błędy, które na pierwszy rzut oka łatwo przeoczyć, ale po ich zauważeniu trudno już o nich zapomnieć. Większość tych nieścisłości pojawiła się wraz z rozwojem fabuły. Bohaterowie drugoplanowi zaczęli odgrywać coraz większą rolę, dochodziły nowe wątki. Spośród nich niektóre przestały do siebie pasować lub zaczęły się wzajemnie wykluczać. Błędy i nieścisłości w serialu „Ranczo”, które udało nam się wychwycić znajdziesz w naszej galerii.

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