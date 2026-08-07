Nietrzeźwi turyści w Gdyni. Policja ostrzega: „Funkcjonariusze reagują błyskawicznie”

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-08-07 14:27

Nietrzeźwi turyści na rowerach przemierzali nocą ulice Gdyni. 18- i 17-latek zwrócili uwagę policjantów, gdy nie zatrzymali się przed znakiem STOP. Szybko okazało się, że obaj wcześniej pili alkohol. Starszy miał ponad 0,5 promila, a młodszy ponad promil. Ich nocna przejażdżka zakończyła się mandatami po 2,5 tys. zł dla każdego.

Nietrzeźwi turyści w Gdyni. Policja ostrzega: „Funkcjonariusze reagują błyskawicznie”
Autor: mat. policji/ Materiały prasowe

Nietrzeźwi turyści pędzili rowerami przez Gdynię. Nocna przejażdżka słono ich kosztowała

Do zdarzenia doszło w nocy w Gdyni. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji na Oksywiu zauważyli dwóch turystów poruszających się wynajętymi rowerami ulicą Janka Wiśniewskiego.

Dwóch młodych turystów urządziło sobie nocną przejażdżkę wynajętymi rowerami po Gdyni. Ich zachowanie szybko zwróciło uwagę policjantów. Mężczyźni nie zatrzymali się przed znakiem STOP, a podczas kontroli okazało się, że obaj są pod wpływem alkoholu. 18-latek miał ponad 0,5 promila, natomiast jego 17-letni kompan – ponad promil. Każdy z nich został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tys. zł.

Policja ostrzega: „Policjanci błyskawiczne reagują”

- Eliminowanie z ruchu pijanych użytkowników dróg jest ważnym elementem policyjnej troski o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Stąd każde podejrzane zachowanie kierowców czy rowerzystów jest natychmiast sprawdzane przez funkcjonariuszy. Policjanci błyskawicznie reagują. Wszystko po to, aby na drogach nie dochodziło do tragedii spowodowanych przez nieodpowiedzialnych kierowców i rowerzystów – czytamy w komunikacie policji.

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