Hollywoodzka gwiazda nagrywa reklamę w Trójmieście! Nagranie obiegło media społecznościowe

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-08-07 8:42

Hollywoodzki gwiazdor znów pojawił się w Polsce i tym razem wzbudził spore zainteresowanie w centrum Gdańska. Jesse Eisenberg kręcił na Długim Targu tajemniczą reklamę, gdy na planie niespodziewanie pojawił się Donald Tusk. Aktor zdradził premierowi, czego będzie dotyczyć powstający materiał, a sam otrzymał od niego wyjątkowy prezent. Nagranie z ich spotkania szybko trafiło do sieci.

Aktor Jesse Eisenberg rozdaje autografy. Na miniaturze obok stoi on na Długim Targu w Gdańsku. O wizycie pisze serwis SE.
Autor: MICHAL CIZEK, Facebook/screen/ East News

Jesse Eisenberg zakochał się w Polsce. W 2025 otrzymał polskie obywatelstwo

Hollywoodzki aktor i reżyser Jesse Eisenberg urodził się w Nowym Jorku. Choć od zawsze mieszka w Stanach Zjednoczonych, mocno związał się z Polską, skąd wywodzą się jego przodkowie. Artysta nie ukrywa sympatii do kraju swoich korzeni, chętnie poznaje jego historię i kulturę, a kolejne wizyty w Polsce traktuje jako coś znacznie więcej niż tylko zawodowe zobowiązania.

W 2024 roku Jesse Eisenberg nakręcił „Prawdziwy ból” (ang. A Real Pain) – amerykańsko-polski komediodramat, którego był reżyserem, scenarzystą oraz odtwórcą jednej z głównych ról. Na ekranie partnerował mu Kieran Culkin. Aktorzy wcielili się w skłóconych, ale bliskich sobie kuzynów, którzy przyjeżdżają do Polski, skąd pochodziła ich zmarła babcia.

Na przestrzeni lat Eisenberg postanowił jeszcze mocniej związać się z krajem swoich przodków i wystąpił o polskie obywatelstwo. Otrzymał je oficjalnie w marcu 2025 roku z rąk prezydenta Andrzeja Dudy. Choć dla milionów widzów na świecie pozostaje przede wszystkim znanym aktorem, reżyserem i scenarzystą, w Polsce coraz częściej mówi się o nim również w kontekście jego szczególnej więzi z naszym krajem.

Jesse Eisenberg znów w Polsce. W Gdańsku spotkał się z Donaldem Tuskiem

Latem bieżącego roku hollywoodzki aktor po raz kolejny odwiedził Polskę. Eisenberg już wcześniej podkreślał w wywiadach, że poznawanie kraju swoich przodków pozwala mu odzyskiwać część własnej tożsamości. W lipcu pojawił się m.in. w Gdańsku, gdzie odwiedził Muzeum II Wojny Światowej. Następnie udał się na Podkarpacie, które od początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie odgrywa istotną rolę w organizowaniu pomocy humanitarnej. Aktor deklarował, że chce zaangażować się jako wolontariusz i z bliska zobaczyć, jak wygląda codzienna pomoc osobom dotkniętym wojną.

W sierpniu Jesse Eisenberg ponownie zawitał do Gdańska, tym razem w związku ze zdjęciami do nowej reklamy. W czwartek, 6 sierpnia, aktor pracował na planie, którego scenografia nawiązywała do najbardziej charakterystycznych miejsc miasta, m.in. Fontanny Neptuna i Długiego Targu. Jego obecność wzbudziła zainteresowanie przechodniów, ale jeszcze większy rozgłos wywołała wizyta Donalda Tuska. Premier pojawił się na planie i porozmawiał z hollywoodzkim aktorem, a nagranie z ich spotkania szybko obiegło media społecznościowe.

Jesse Eisenberg zdradził, co kręci w Gdańsku. Premier wręczył mu wyjątkowy prezent

Nieco więcej na temat tajemniczej produkcji zdradziła rozmowa Jessego Eisenberga z Donaldem Tuskiem, którą premier opublikował w mediach społecznościowych. Aktor wyjaśnił, że powstający materiał reklamowy będzie czerpał z polskiej historii, a u jego boku mają pojawić się postacie nawiązujące m.in. do Fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika oraz króla.

- Kręcę komercyjną reklamę. Ja i Chopin, ja i Kopernik, ja i król spacerujący wokół. To ważne historycznie. Spodoba ci się - powiedział Jesse Eisenberg podczas rozmowy z premierem.

Premier nie przyszedł z pustymi rękami. Podarował Eisenbergowi biało-czerwoną koszulkę z polskim godłem, przypominającą strój reprezentacji Polski. Na jej plecach umieszczono nazwisko aktora. Eisenberg wyraźnie ucieszył się z prezentu. Na nagraniu widać też, jak Eisenberg i premier przybijają sobie „piątkę”. Szczegóły kampanii nadal pozostają nieznane. Wiadomo jedynie, że część zdjęć powstaje w plenerze, a jedną z wykorzystanych lokalizacji jest Długi Targ w Gdańsku.

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