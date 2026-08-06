Niebezpieczne znalezisko na plaży w Ustce! Teren został natychmiast zamknięty

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-08-06 16:40

Chwile grozy na plaży zachodniej w Ustce! Jedna z turystek natrafiła na przedmiot przypominający granatnik przeciwpancerny. Na miejsce natychmiast skierowano policję oraz grupę minersko-pirotechniczną. Fragment plaży został zabezpieczony i wyłączony z użytku. O szczegółach piszemy poniżej.

Niebezpieczne znalezisko na plaży w Ustce! Teren został natychmiast zamknięty
Autor: Anna Kisiel/ Pixabay.com ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE

Niebezpieczne znalezisko w Ustce. Turystka znalazła na plaży granatnik

Do zdarzenia doszło w środę, 5 sierpnia, przed godz. 16 na plaży zachodniej w Ustce. Jak podaje „Dziennik Bałtycki”, służby zostały powiadomione o znalezieniu przedmiotu przypominającego granatnik przeciwpancerny. Niebezpiecznego odkrycia dokonała jedna z turystek.

Na miejsce przyjechali policjanci oraz funkcjonariusze grupy minersko-pirotechnicznej. Ze względów bezpieczeństwa teren wokół znaleziska został natychmiast zabezpieczony, a fragment plaży wyłączono z użytkowania.

Znalezisko na plaży w Ustce. To najprawdopodobniej niewybuch z czasów II wojny światowej

Wstępne ustalenia wskazują, że odnaleziony przedmiot może pochodzić z okresu II wojny światowej i najprawdopodobniej jest niewybuchem. W czwartek (6 sierpnia) rano na miejsce przyjechali saperzy z jednostki wojskowej w Lęborku. Mieli oni zabezpieczyć i wywieźć niebezpieczne znalezisko z plaży.

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