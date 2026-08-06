Pogoda w Gdańsku. Prognoza na 7-9 sierpnia

Nadchodzący weekend w Gdańsku upłynie pod znakiem stabilnej i suchej aury, co z pewnością ucieszy planujących spędzić czas na zewnątrz. Choć parasole nie będą potrzebne, to warto zwrócić uwagę na wyraźne zmiany temperatury, jakie nadejdą pod koniec tygodnia. Największą różnicę odczujemy w niedzielę.

Chłodniejszy, ale pogodny początek weekendu

Piątek, 7 sierpnia, rozpocznie weekend w Gdańsku przyjemną pogodą z niewielkim zachmurzeniem. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 22 stopni Celsjusza. Noc przyniesie spadek temperatury do około 13 stopni. Odczuwalny będzie jednak dość silny wiatr, który osiągnie średnią prędkość blisko 6 m/s.

Sobota, 8 sierpnia, zapowiada się bardzo podobnie do piątku, choć będzie odrobinę chłodniej. Maksymalna temperatura w ciągu dnia wyniesie około 21 stopni, a na niebie wciąż będzie można zobaczyć niewielkie chmury. Wiatr nieco osłabnie i jego średnia prędkość spadnie do około 4 m/s. Podobnie jak dzień wcześniej, opady deszczu nie są prognozowane.

Niedziela ze słońcem i wyższą temperaturą

Prawdziwa zmiana w pogodzie nadejdzie w niedzielę, 9 sierpnia. Ten dzień będzie zdecydowanie najcieplejszy i najbardziej słoneczny w całym weekendzie. Niebo nad Gdańskiem będzie bezchmurne, a temperatura maksymalna wzrośnie do około 25 stopni Celsjusza. To o kilka stopni więcej niż w poprzednich dniach. Wiatr uspokoi się jeszcze bardziej, wiejąc z prędkością około 3 m/s, co sprawi, że odczucie ciepła będzie jeszcze większe.

Jak spędzić weekend w Gdańsku?

Weekend bez deszczu stwarza doskonałe warunki do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Chłodniejsze, choć wciąż pogodne piątek i sobota to dobry moment na dłuższe spacery, wycieczki rowerowe czy zwiedzanie miasta bez obaw o upał. Z kolei słoneczna i znacznie cieplejsza niedziela to idealna okazja, by wybrać się na plażę, zrelaksować nad wodą lub zorganizować piknik w jednym z miejskich parków. Słaby wiatr i bezchmurne niebo zachęcą do aktywności na zewnątrz aż do samego wieczora.

Dane pogodowe: OpenWeather