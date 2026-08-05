Przebiegał przez tory w niedozwolonym miejscu. Chwilę później doszło do tragedii

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-08-05 7:45

Tragedia na torach w Miastku (woj. pomorskie)! 26-latek zginął po potrąceniu przez pociąg relacji Słupsk–Chojnice. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, mężczyzna próbował przejść przez tory w miejscu niedozwolonym. Mimo natychmiastowej akcji ratunkowej i reanimacji, jego życia nie udało się uratować. Szczegóły poniżej.

Skrzyżowanie torów kolejowych. Na miniaturze obok śmigłowiec LPR. O wypadku w Miastku przeczytasz na SE.
Autor: Grzegorz Kluczyński/ Pixabay.com

Próbował przejść przez tory. Nagle nadjechał pociąg. 26-latek nie przeżył

Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek, 4 sierpnia w Miastku. Jak podaje „Dziennik Bałtycki”, ze wstępnych ustaleń wynika, że dwie osoby próbowały przedostać się przez torowisko w miejscu, w którym było to zabronione. W tym samym czasie nadjeżdżał pociąg osobowy relacji Słupsk–Chojnice, który potrącił jedną z obecnych tam osób - 26-letniego mężczyznę.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy i strażacy podjęli reanimację poszkodowanego. Pomimo udzielonej pomocy medycznej mężczyzna nie przeżył.

26-latek potrącony na torowisku. Policja wyjaśnia okoliczności tragedii

Po wypadku na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora, którzy zabezpieczali ślady i ustalali dokładny przebieg zdarzenia. Na czas prowadzonych czynności ruch pociągów został wstrzymany. Śledczy mają wyjaśnić wszystkie okoliczności tragicznego wypadku.

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