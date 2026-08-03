Mogą liczyć na zarobki rzędu 15 tys. zł. Brakuje rąk do pracy

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-08-03 10:55

Pewne stanowiska na polskim rynku pracy wiążą się z zarobkami sięgającymi 15 tys. zł. W niektórych branżach przedsiębiorcy zgłaszają ogromne braki kadrowe. Zapotrzebowanie na specjalistów pozostaje w ich przypadku niezwykle wysokie, dlatego o bezrobociu nie ma mowy.

Hydraulik naprawiający usterkę w ścianie, obok otwarta torba z narzędziami. O zarobkach fachowców przeczytasz na SE.
Autor: Getty Images Zdjęcie przedstawia hydraulika naprawiającego rury w ścianie. Awaria w domu? Potrzebujesz szybkiej naprawy? Zobacz naszą ofertę usług hydraulicznych. Profesjonalne narzędzia i doświadczeni fachowcy.

Zapotrzebowanie na hydraulików pozostaje na wysokim poziomie

Sektory budowlany i instalacyjny od lat przyciągają uwagę pracodawców poszukujących wykwalifikowanych kadr. Mowa tu w szczególności o hydraulikach, którzy odgrywają kluczową rolę w procesach budowlanych, remontowych, a także przy nagłych usterkach. Fachowcy legitymujący się bogatym stażem zawodowym mogą liczyć nie tylko na dobre stawki, ale też na gwarancję stałego zarobku i mnóstwo zleceń. W rezultacie wielu specjalistów w tej dziedzinie nie ma powodów do zmartwień o przyszłość, a popyt na ich kompetencje nie maleje.

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Hydraulicy w Polsce mogą zarabiać kilkanaście tysięcy złotych

Osiągane przez hydraulików dochody kształtują się w oparciu o ich staż pracy, lokalizację i formę zatrudnienia. Równie ważny pozostaje rodzaj realizowanych prac.

Początkujący hydraulicy zaczynają z reguły od kwot rzędu 5-7 tys. zł brutto na miesiąc, podczas gdy doświadczeni fachowcy bez trudu wyciągają nawet 12 tys. zł brutto. Montażyści nowoczesnych rozwiązań, takich jak instalacje grzewcze, kanalizacyjne czy pompy ciepła, nierzadko zarabiają kilkanaście tysięcy. Przedsiębiorcy prowadzący własne firmy mogą cieszyć się zarobkami przekraczającymi 15 tys. zł.

Wysokie stawki wynikają przede wszystkim z dużego zapotrzebowania na fachowców. Hydraulik jest potrzebny zarówno przy budowie domów, jak i remontach mieszkań, modernizacji instalacji czy awariach, dlatego doświadczeni specjaliści często mają kalendarze wypełnione zleceniami na wiele tygodni do przodu.

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