Zakaz kąpieli na popularnych plażach! Kontakt z wodą może skończyć się problemami zdrowotnymi

Zakaz kąpieli w Darłowie i Gdańsku. W wodzie wykryto groźne bakterie

Jak wynika z danych opublikowanych w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w pięciu kąpieliskach w Darłowie stwierdzono obecność bakterii Escherichia coli, dlatego wprowadzono tam zakaz kąpieli. Dotyczy to kąpielisk nr 1, 2, 4 i 5 w Darłówku Zachodnim.

Podobny problem występuje również na kąpielisku nr 2 w Darłówku Wschodnim. Oprócz bakterii Escherichia coli badania wykazały tam także obecność enterokoków.

Zakaz obowiązuje również na dwóch kąpieliskach w gdańskim Brzeźnie. Tam w próbkach wody wykryto zarówno bakterie Escherichia coli, jak i enterokoki. Kontakt z zanieczyszczoną wodą lub jej przypadkowe połknięcie może prowadzić do zatrucia pokarmowego oraz innych problemów zdrowotnych, m.in. zakażeń dróg moczowych.

Nie tylko bakterie. W tych miejscach zagrożeniem są także sinice

Ograniczenia obowiązują także na wybranych kąpieliskach śródlądowych. Z powodu zakwitu sinic nie można korzystać z kąpieliska w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim oraz w jeziorze Ostrzyckim w powiecie kartuskim. Kontakt z taką wodą może wywołać podrażnienia skóry i oczu, a także dolegliwości ze strony układu pokarmowego, takie jak bóle brzucha, wymioty czy biegunka. Ostrożność zalecana jest również nad jeziorem Junno w powiecie kartuskim, gdzie badania wykazały obecność enterokoków.

Aktualne informacje o jakości wody i obowiązujących zakazach są na bieżąco publikowane w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

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