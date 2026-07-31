Czerwone flagi nad Bałtykiem. Na tych kąpieliskach nie wejdziesz do wody

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-07-31 17:18

Wybierasz się na urlop nad morze? Przed wyjazdem koniecznie upewnij się, gdzie wolno wchodzić do wody. Na polskim wybrzeżu zamknięto aż 25 kąpielisk. W niektórych miejscowościach winne są groźne prądy wsteczne i potężne fale, w innych – zanieczyszczona woda. Sanepid alarmuje m.in. o obecności sinic i niebezpiecznych bakterii, które mogą grozić poważnymi problemami ze zdrowiem.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej nad Bałtykiem. O zakazach kąpieli na 25 plażach przeczytasz w serwisie SE.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Drewniana wieża ratownicza z czerwoną flagą na pustej plaży nad wzburzonym morzem pod ciemnymi chmurami.

Gdzie obowiązuje zakaz kąpieli nad Bałtykiem? Czerwone flagi na 25 plażach

Ratownicy wywiesili czerwone flagi aż na 25 nadmorskich kąpieliskach. Tak wynika z najnowszych informacji udostępnionych w Serwisie Kąpieliskowym przez Główny Inspektorat Sanitarny. Turyści nie mogą wejść do wody zarówno ze względu na trudne warunki pogodowe, jak i z powodu niebezpiecznych zanieczyszczeń.

Najgorsza sytuacja panuje w województwie zachodniopomorskim, gdzie całkowity zakaz wejścia do wody obejmuje aż 16 plaż. Ostrzeżenia dotyczą między innymi wypoczywających w Mrzeżynie, Dziwnowie, Darłówku Wschodnim oraz Jarosławcu.

W przypadku Darłówka Wschodniego powodem decyzji sanepidu było stwierdzenie obecności enterokoków w morskiej wodzie. Te groźne bakterie świadczą o poważnym zanieczyszczeniu kąpieliska i stwarzają realne niebezpieczeństwo dla kąpiących się osób.

Wciąż niedostępna jest także plaża w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim. W tym przypadku winny jest wykwit toksycznych sinic. Lekarze ostrzegają, że kontakt z taką wodą grozi bolesnymi podrażnieniami skóry i spojówek, a po zachłyśnięciu może skutkować silnym bólem brzucha, wymiotami i biegunką.

Sinice w zachodniopomorskim, groźne fale i prądy na Pomorzu

Z kolei na terenie województwa pomorskiego ratownicy zamknęli dziewięć plaż. W popularnych miejscowościach na Półwyspie Helskim, takich jak Jastarnia, Jurata i Kuźnica, wejścia do wody zabroniono z powodu silnego falowania oraz zdradliwych prądów wstecznych, które błyskawicznie mogą wciągnąć człowieka w głąb morza.

Kłopoty z czystością akwenów zgłoszono również na Kaszubach. Turyści nie mogą korzystać z uroków jeziora Junno w Kamienicy Królewskiej, gdzie badania laboratoryjne też potwierdziły obecność szkodliwych enterokoków.

Niedobre wieści napłynęły także z Trójmiasta. Na dwóch plażach w gdańskim Brzeźnie inspektorzy wykryli w wodzie bakterie Escherichia coli oraz wspomniane wcześniej enterokoki. Przedstawiciele sanepidu uczulają, że pływanie w skażonym akwenie, a zwłaszcza przypadkowe zachłyśnięcie się taką wodą, to prosta droga do poważnych zatruć pokarmowych i bolesnych infekcji układu moczowego.

Aby uniknąć przykrych niespodzianek podczas wakacji, warto na bieżąco sprawdzać komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W specjalnym Serwisie Kąpieliskowym turyści mogą szybko zweryfikować, które plaże są w pełni bezpieczne i otwarte, a gdzie powiewa aktualnie czerwona flaga.

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BAŁTYK
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SINICE