Mandat za kreatywność na dwóch kółkach

Sytuacja miała miejsce w Ustce, gdzie uwaga patrolujących okolicę policjantów skupiła się na bardzo nietypowym pojeździe. Kierował nim 12-letni chłopiec, a sam sprzęt stanowił połączenie roweru BMX z elementami hulajnogi elektrycznej, złączonymi głównie za pomocą zwykłych opasek zaciskowych. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać do kontroli ten osobliwy wynalazek. Cała interwencja zakończyła się wezwaniem rodziców, którzy w tym czasie odpoczywali na plaży. Jak przekazała pomorska policja, ten przejazd kosztował opiekunów niemało.

- Finalnie opiekunowie zostali ukarani mandatem karnym w wysokości 1000 złotych

- poinformowała pomorska policja.

Rzeszowska firma doceniła niezwykły talent 12-latka

Ta sprawa mogłaby przejść bez echa, gdyby nie reakcja rzeszowskiej firmy Electricall, zajmującej się pojazdami elektrycznymi. Opowieść o młodym konstruktorze przyciągnęła ich uwagę, jednak spojrzeli na nią z zupełnie innej strony. Zamiast potępiać chłopca za złamanie przepisów drogowych, zauważyli w nim ogromny potencjał i prawdziwą pasję do techniki.

- Policjanci spełnili swój obowiązek - to trzeba podkreślić. My jednak na pierwszym planie widzimy tu niezwykłe w tym wieku zdolności i pasję, którymi musiał się wykazać chłopiec, zapewne bez świadomości, że łamie przepisy. Dostał lekcję prawa, ale powinien też dostać sygnał, że talent konstruktorski i entuzjazm zasługują na docenienie i wsparcie

- powiedział Andrzej Lesiak, CEO Electricall, którego wypowiedź opublikowano na Facebooku firmy.

12-latek dostał niesamowitą propozycję. Czeka na niego nagroda!

Przedstawiciele firmy przeszli do czynów i oficjalnie rozpoczęli poszukiwania 12-letniego wynalazcy. Chcąc docenić jego umiejętności, Electricall zaprasza chłopca wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym na specjalną, dwudniową wizytę edukacyjną w Rzeszowie. Co zaplanowano dla młodego inżyniera? Czekają go przede wszystkim spotkania z ekspertami branży, prezentacje techniczne oraz bezpieczne warsztaty dostosowane do jego możliwości. Chłopiec będzie miał okazję na żywo zobaczyć, jak zgodnie z prawem i najwyższymi standardami bezpieczeństwa projektuje się i naprawia lekkie pojazdy elektryczne.

- Ważnym elementem spotkania byłaby również rozmowa o tym, jak rozwijać zainteresowania techniczne i konstruktorskie w sposób bezpieczny, odpowiedzialny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami

- zaznaczył Andrzej Lesiak.

Przedsiębiorstwo Electricall zadeklarowało, że weźmie na siebie wszystkie opłaty związane z tym wyjazdem, pokrywając koszty noclegów i wyżywienia. Rodzice 12-latka proszeni są o bezpośredni kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].