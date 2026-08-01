Podwójne alerty w Polsce. IMGW dla części kraju wystawił te najwyższego stopnia

IMGW ostrzega. Obowiązują alerty III stopnia

Na południowym wschodzie zapowiada się słoneczna i bardzo gorąca pogoda. W pozostałej części kraju będzie więcej chmur, a miejscami pojawią się przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. W czasie burz może spaść od 20 do 30 mm deszczu, a lokalnie nawet 40–45 mm.

Temperatura wyniesie od 20 st. C nad morzem i 24 st. C na północy do około 30 st. C w centrum kraju. Najcieplej będzie na południowym wschodzie, gdzie termometry pokażą nawet 37 st. C. Podczas burz wiatr może osiągać prędkość do 80–90 km/h, a lokalnie nawet do 110 km/h.

IMGW wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed burzami dla 11 województw. Alerty obowiązują m.in. w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, podlaskim oraz w części lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Na pozostałych obszarach tych regionów, a także w części województwa łódzkiego i na całym Dolnym Śląsku obowiązuje II stopień zagrożenia. Synoptycy prognozują ulewne opady deszczu do 40 mm, porywy wiatru dochodzące do 100 km/h oraz miejscami grad. Ostrzeżenia pozostaną w mocy do godzin porannych w sobotę.

Jednocześnie nadal obowiązują alerty przed upałami. III stopień zagrożenia utrzymuje się na południowym zachodzie i południowym wschodzie kraju, II stopień obejmuje większość pozostałej części Polski z wyjątkiem Wybrzeża, a I stopień wydano dla północnej części Warmii i Mazur.

Prognoza pogody. Tak będzie wyglądać noc z soboty na niedzielę

W nocy zachmurzenie będzie duże, ale od zachodu zaczną pojawiać się rozpogodzenia. W większości kraju nadal możliwe będą przelotne opady deszczu i burze. Temperatura spadnie do 11–14 st. C na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich, około 18 st. C w centrum oraz do 21 st. C na południowym wschodzie. Na początku nocy wiatr podczas burz może osiągać nawet 110 km/h, później będzie stopniowo słabnąć.

Po niebezpiecznej sobocie nadejdzie spokojniejsza niedziela

Niedziela przyniesie więcej słońca. W większości kraju będzie pogodnie lub z niewielkim zachmurzeniem. Jedynie na południu i południowym wschodzie możliwe są jeszcze przelotne opady deszczu i lokalne burze.

Temperatura wyniesie od około 20 st. C nad morzem, przez 26 st. C w centrum i na zachodzie, do 31 st. C na krańcach południowo-wschodnich. Podczas burz wiatr może osiągać w porywach do 65–70 km/h.

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