Potężny fragment rakiety uderzy w Księżyc. Zrobi ogromny krater

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ekspertów, zderzenie nastąpi dokładnie w środę 5 sierpnia o godzinie 8:35. Wtedy czterotonowy obiekt z ogromnym impetem uderzy w powierzchnię Księżyca, pędząc z prędkością około 8700 km/h. Skutkiem tego kolosalnego zderzenia ma być powstanie krateru o średnicy sięgającej nawet dwudziestu metrów. Niestety, w Polsce nie będzie możliwości bezpośredniego obserwowania tego niecodziennego zjawiska, ale z pomocą przyjdą sondy kosmiczne, które dokładnie zbadają obszar po uderzeniu.

– Mówimy o gigantycznym uderzeniu, bo jest to fragment rakiety ważący cztery tony i mający wysokość pięciopiętrowego budynku. Będzie pędził z prędkością siedmiokrotnie większą niż prędkość dźwięku, a całość stworzy na Księżycu krater szacowany na około dwadzieścia metrów – mówi Bogna Pazderska z Centrum Hevelianum w Gdańsku.

Astronomka o uderzeniu Falcon 9 w Księżyc

Dla środowiska naukowego to wyjątkowa szansa na pogłębienie wiedzy o księżycowej powierzchni. Zderzenie pozwoli także na dokładniejsze przyjrzenie się rosnącemu problemowi odpadów w przestrzeni kosmicznej, co jest kluczowe w perspektywie kolejnych misji badawczych i eksploracyjnych. Jak podkreślają specjaliści, na terenie naszego kraju samo moment uderzenia będzie niewidoczne, dlatego też dane zbierane po fakcie będą tak bardzo istotne dla badaczy.

– Wydarzy się to jutro o godzinie 8:35. Księżyc będzie wtedy nad horyzontem, ale miejsce zderzenia znajduje się na skraju widocznej części jego powierzchni. Przede wszystkim problemem jest to, że w Polsce będzie wtedy dzień. Być może uda się zaobserwować pył powstały po uderzeniu w innych lokalizacjach, na przykład w Stanach Zjednoczonych – dodaje astronomka.

Sondy kosmiczne zbadają nowy krater na Księżycu

Po tym spektakularnym zdarzeniu do akcji wkroczą specjalistyczne maszyny, które nieustannie krążą na orbicie wokół Srebrnego Globu. Ich zadaniem będzie dokładne sfotografowanie i zbadanie miejsca uderzenia. Pozyskane w ten sposób materiały pomogą badaczom szczegółowo ocenić wymiary i kształt nowo powstałego krateru, co dostarczy cennych informacji o materii księżycowej i zachowaniu obiektów w ekstremalnych warunkach zderzeniowych na jego powierzchni.