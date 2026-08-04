Nie tylko Mielno i Sopot. Ta miejscowość podbija serca urlopowiczów

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-08-04 18:48

Polacy od lat chętnie wybierają na wakacje najbardziej znane nadmorskie kurorty, takie jak Mielno, Sopot czy Kołobrzeg. Jednak coraz więcej osób odkrywa mniej oczywiste miejsca, które zachwycają krajobrazami, spokojniejszą atmosferą i wyjątkowymi atrakcjami. Jedna z takich miejscowości znajduje się na Mierzei Wiślanej i przyciąga turystów położeniem między Bałtykiem a Zalewem Wiślanym.

Krynica Morska zachwyca położeniem. To jeden z najbardziej niezwykłych kurortów w Polsce

Krynica Morska, bowiem o niej mowa, leży na wąskim pasie lądu oddzielającym morze Bałtyckie od Zalewu Wiślanego. Dzięki temu turyści mogą w ciągu kilku minut przejść z piaszczystej plaży nad morzem na spokojniejsze nabrzeże zalewu. To idealna propozycja zarówno dla osób szukających wypoczynku na plaży, jak i miłośników sportów wodnych, rejsów czy rowerowych wycieczek.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Krynica Morska [ZDJĘCIA]

Panorama Krynicy Morskiej nad Zalewem Wiślanym o zachodzie słońca. O atrakcjach kurortu przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 6

Wyspa Estyjska. Mało kto wie o tej niezwykłej atrakcji

Jedną z mniej znanych ciekawostek Krynicy Morskiej jest Wyspa Estyjska. To sztuczna wyspa na Zalewie Wiślanym, która powstała z materiału wydobytego podczas budowy przekopu Mierzei Wiślanej oraz pogłębiania toru wodnego prowadzącego do portu w Elblągu. Ma powierzchnię ok. 181 hektarów, co czyni ją jedną z największych sztucznych wysp w Polsce. Wyspa została zaprojektowana jako ostoja dla ptaków wodnych i błotnych, które mają tam spokojne miejsce do lęgów i odpoczynku podczas migracji.

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Atrakcje w Krynicy Morskiej

Krynica Morska ma do zaoferowania całkiem sporo atrakcji, a oto niektóre z nich:

  • Latarnia Morska
  • Wielbłądzi Garb
  • Port jachtowy i rybacki
  • Rejs po Zalewie Wiślanym
  • Promenada i centrum
  • Ścieżki rowerowe
  • Pomnik Pierwszych Osadników
  • Park linowy.

Gdzie na wakacje nad morzem?

Wakacje nad morzem od lat cieszą się popularnością. Polacy wybywają do znanych kurortów, lecz warto pamiętać, że na mapie znajduje się wiele jeszcze nieodkrytych zakątków. Do takich lokacji możemy zaliczyć np.:

  • Lubiatowo
  • Poddąbie
  • Słajszewo
  • Piaski
  • Chałupy
  • Rogowo.
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Pytanie 1 z 10
Które nadmorskie miasto było szczególnie często wybieranym kierunkiem w tamtych czasach?
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