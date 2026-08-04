Nie tylko Mielno i Sopot. Ta miejscowość podbija serca urlopowiczów

Krynica Morska zachwyca położeniem. To jeden z najbardziej niezwykłych kurortów w Polsce

Krynica Morska, bowiem o niej mowa, leży na wąskim pasie lądu oddzielającym morze Bałtyckie od Zalewu Wiślanego. Dzięki temu turyści mogą w ciągu kilku minut przejść z piaszczystej plaży nad morzem na spokojniejsze nabrzeże zalewu. To idealna propozycja zarówno dla osób szukających wypoczynku na plaży, jak i miłośników sportów wodnych, rejsów czy rowerowych wycieczek.

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Krynica Morska [ZDJĘCIA]

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Wyspa Estyjska. Mało kto wie o tej niezwykłej atrakcji

Jedną z mniej znanych ciekawostek Krynicy Morskiej jest Wyspa Estyjska. To sztuczna wyspa na Zalewie Wiślanym, która powstała z materiału wydobytego podczas budowy przekopu Mierzei Wiślanej oraz pogłębiania toru wodnego prowadzącego do portu w Elblągu. Ma powierzchnię ok. 181 hektarów, co czyni ją jedną z największych sztucznych wysp w Polsce. Wyspa została zaprojektowana jako ostoja dla ptaków wodnych i błotnych, które mają tam spokojne miejsce do lęgów i odpoczynku podczas migracji.

Atrakcje w Krynicy Morskiej

Krynica Morska ma do zaoferowania całkiem sporo atrakcji, a oto niektóre z nich:

Latarnia Morska

Wielbłądzi Garb

Port jachtowy i rybacki

Rejs po Zalewie Wiślanym

Promenada i centrum

Ścieżki rowerowe

Pomnik Pierwszych Osadników

Park linowy.

Gdzie na wakacje nad morzem?

Wakacje nad morzem od lat cieszą się popularnością. Polacy wybywają do znanych kurortów, lecz warto pamiętać, że na mapie znajduje się wiele jeszcze nieodkrytych zakątków. Do takich lokacji możemy zaliczyć np.:

Lubiatowo

Poddąbie

Słajszewo

Piaski

Chałupy

Rogowo.