Podwójne ostrzeżenie synoptyków! IMGW wydaje alerty, nadchodzą trudne dni dla Polaków

Gwałtowne burze nadciągają nad Polskę. IMGW wydało alerty dla wielu regionów

Najbliższe dni upłyną pod znakiem bardzo niebezpiecznej pogody. Oprócz ekstremalnych upałów mieszkańcy wielu regionów muszą przygotować się na gwałtowne burze z ulewnym deszczem, gradem i silnym wiatrem. IMGW wydał już żółte i pomarańczowe ostrzeżenia, które na razie obejmują głównie zachodnią część kraju, jednak w kolejnych dniach obszar zagrożenia może szybko powiększać. Na chwilę obecną jest to sześć województw.

W środę, 5 sierpnia, najgroźniejsze zjawiska prognozowane są na zachodzie Polski. Alerty II stopnia obowiązują w województwie lubuskim (z wyjątkiem powiatu strzelecko-drezdeneckiego), na południu województwa wielkopolskiego oraz w większości województwa dolnośląskiego. Synoptycy prognozują tam burze z opadami deszczu od 30 do 40 mm, porywami wiatru dochodzącymi do 90 km/h oraz lokalnymi opadami gradu.

Alerty I stopnia wydano z kolei dla pasa rozciągającego się od wschodniej części Dolnego Śląska po południe województwa pomorskiego oraz części województwa zachodniopomorskiego. Na tych terenach burzom mają towarzyszyć opady deszczu od 15 do 30 mm, wiatr osiągający od 70 do 80 km/h oraz miejscami grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk wynosi 80 proc.

Burze na Pomorzu. IMGW ostrzega mieszkańców północy kraju

Dodatkowo IMGW wydał ostrzeżenie II stopnia dla województwa śląskiego, obowiązujące od godz. 14 w środę do godz. 3 w czwartek. W województwach zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim oraz na części obszaru województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego aktywne będą alerty I stopnia. W tych regionach prognozowane są opady deszczu sięgające nawet 50 mm, porywy wiatru do 90 km/h oraz lokalne opady gradu.

Synoptycy ostrzegają, że to dopiero początek. W okresie od czwartku, 6 sierpnia, do piątku, 7 sierpnia, burze II stopnia mogą pojawić się również na Pomorzu. Według prognoz już w nocy ze środy na czwartek wystąpią przelotne opady deszczu i burze z gradem. Miejscami może spaść od 15 do 30 mm deszczu, a wiatr w porywach osiągnie do 85 km/h.

Nawet 40 stopni Celsjusza. Upały nie odpuszczają Polakom

Niebezpieczne burze to nie jedyne zagrożenie. W wielu regionach kraju nadal obowiązują alerty przed ekstremalnymi upałami. Jak prognozuje IMGW, w środę temperatura wyniesie od 29 st. C na północnym wschodzie, około 36 st. C w centrum, a na południowym wschodzie może sięgnąć nawet 40 st. C.

Najwyższy, III stopień ostrzeżeń przed upałem obowiązuje w województwach podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim, łódzkim, śląskim i opolskim oraz na części obszaru województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i małopolskiego. Alerty pozostaną w mocy do godz. 20 w czwartek. W tych regionach temperatura w dzień wyniesie od 31 do nawet 38 st. C, a nocą od 18 do 23 st. C.

Alertami II stopnia objęto województwo wielkopolskie oraz części województw mazowieckiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, dolnośląskiego i małopolskiego. Prognozowana temperatura maksymalna wyniesie tam od 30 do 34 st. C, a minimalna w nocy od 18 do 22 st. C. Ostrzeżenia będą obowiązywać do godz. 20 w czwartek.

Najniższy, I stopień ostrzeżenia przed upałem obowiązuje na północy kraju – w części województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Na tych terenach termometry pokażą od 30 do 32 st. C w ciągu dnia oraz od 16 do 18 st. C w nocy. Alerty pozostaną aktywne do godz. 20 w środę.

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