Jako słoniątko przeżyła piekło w cyrku! Po śmierci towarzyszki Wiki ma przejść na „emeryturę”

Wiki została sama po śmierci Katki. Gdańskie zoo rozważa przeniesienie słonicy do Francji

Trwają rozmowy dotyczące przyszłości gdańskiej słonicy Wiki. Od śmierci Katki w czerwcu tego roku Wiki pozostaje sama. Słonie to niezwykle społeczne zwierzęta, które żyją w silnych stadach rodzinnych i potrzebują kontaktu z innymi osobnikami, aby czuć się bezpiecznie. Samotność może powodować u nich silny stres, lęk i cierpienie psychiczne. Z tego powodu władze Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego rozważają przeniesienie swojej jedynej słonicy, Wiki, do specjalistycznego sanktuarium we Francji.

Wiki i Katka były słoniowymi seniorkami, które na co dzień bardzo ceniły sobie swoje towarzystwo.

- Niekiedy obserwujemy ich wzajemne szturchańce i zaczepki - to znak, że naprawdę się lubią. Wszak kto z nas nie daje czasem kuksańca najlepszemu kompanowi? Wiki ma 60 lat, Katka zaś 54. Gdy jednej coś dolega, druga wiernie czuwa obok, dopingując i podtrzymując towarzyszkę na duchu – mówił Paweł Ciesielski z Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego w 2024 roku.

Niestety, w czerwcu bieżącego roku, w wieku 56 lat, zmarła Katka. Najstarsza słonica afrykańska w Europie przez lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych mieszkanek gdańskiego ogrodu. Była wyjątkowa nie tylko ze względu na swój imponujący wiek. Pracownicy podkreślali również jej niezwykle spokojny i łagodny charakter, dzięki któremu zdobyła sympatię zarówno opiekunów, jak i odwiedzających. Od jej śmierci druga ze słonic – Wiki – pozostaje sama. W przeciwieństwie do Katki jest słonicą indyjską i jest od niej o sześć lat starsza.

Wiki przeszła przez piekło w cyrku. W Gdańsku odzyskała zaufanie do ludzi

Jako małe słoniątko Wiki trafiła do cyrku, gdzie była tresowana i zmuszana do wykonywania nienaturalnych dla słonia czynności. Prawdopodobnie na skutek cyrkowych praktyk jej trąba uległa paraliżowi, przez co do dziś nie działa prawidłowo. Trąba jest jedną z najważniejszych części ciała słonia – służy mu m.in. do oddychania, jedzenia i picia. Wiki, mimo niepełnej sprawności, nauczyła się korzystać z niej w taki sposób, by skutecznie pobierać pokarm i wodę.

O uwolnienie słonicy z cyrku przez lata upominały się organizacje walczące o prawa zwierząt. Ostatecznie Wiki trafiła do Gdańska w 2006 roku. Opiekunowie potrzebowali wielu miesięcy, aby słonica ponownie zaufała człowiekowi. W gdańskim zoo została otoczona troską i opieką, a przez lata towarzyszyła jej Katka. Od śmierci swojej przyjaciółki Wiki pozostaje jednak sama. Dla słoni, które są zwierzętami stadnymi i potrzebują kontaktu z innymi osobnikami, samotność jest szczególnie trudna.

Gdańskie zoo szuka dla Wiki nowego domu. Pod uwagę brane jest sanktuarium we Francji

Przedstawiciele gdańskiego zoo chcą zapewnić Wiki jak najlepsze warunki na kolejne lata jej życia. Jedną z rozważanych możliwości jest przeniesienie słonicy do specjalistycznego sanktuarium dla słoni we Francji. Zanim jednak zapadnie ostateczna decyzja, pracownicy ogrodu zamierzają dokładnie sprawdzić warunki panujące w tamtejszym ośrodku.

Gdański Ogród Zoologiczny potwierdził w rozmowie z „Pulsem Gdańska”, że intensywnie pracuje nad przyszłością swojej podopiecznej i chce zapewnić jej spokojną oraz komfortową emeryturę. Pojawiła się już bardzo obiecująca możliwość, jednak zoo nie chce na razie zdradzać szczegółów. Więcej informacji ma zostać przekazanych dopiero po dopięciu wszystkich kwestii związanych z ewentualną przeprowadzką.

Ostateczna decyzja w sprawie Wiki jeszcze nie zapadła. Wiele wskazuje jednak na to, że słonica może w przyszłości opuścić Gdańsk i zamieszkać we Francji. Tam miałaby szansę ponownie przebywać w towarzystwie innych słoni, którego po śmierci Katki szczególnie jej brakuje.

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