Dwie najsłodsze dziewczynki w Polsce można zobaczyć w Trójmieście. Urocze maluchy to gwiazdy gdańskiego zoo

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-04-07 9:40

Jak informuje Gdański Ogród Zoologiczny, w Trójmieście można podziwiać dwie najsłodsze „dziewczynki” w Polsce. W pawilonie hipopotamów w gdańskim zoo znajduje się niedawno urodzona samiczka hipopotama karłowatego. Z kolei nieco dalej, wśród żyraf, można zobaczyć młodą żyrafkę, która przyszła na świat w grudniu ubiegłego roku. Szczegóły poniżej.

Dwie najsłodsze dziewczynki w Polsce można zobaczyć w Trójmieście. Urocze maluchy to gwiazdy gdańskiego zoo

Autor: Gdański Ogród Zoologiczny/ Facebook

Nowa mieszkanka zoo podbija serca. Mała hipopotamica rośnie w oczach

Jak informuje Gdański Ogród Zoologiczny, w Trójmieście można podziwiać dwie wyjątkowo urocze „dziewczynki”. Najmłodsza przyszła na świat w tym roku. To samiczka hipopotama karłowatego.

Maluch znajduje się pod troskliwą opieką swoich rodziców — 15-letniego Sapo i 9-letniej Maleli. Dziewczynka rośnie jak na drożdżach. Życie małej hipopotamicy, jak przystało na ten gatunek, koncentruje się głównie wokół wody, co można obserwować w gdańskim zoo.

- W naszym zoo możecie teraz zaobserwować wyjątkowy duet, mamę z córką. Przy odrobinie szczęścia zobaczycie je podczas relaksu w ich prywatnym wodnym spa - informuje zoo w social mediach.

Hipopotam karłowaty należy do gatunków zagrożonych wyginięciem. Szacuje się, że na wolności pozostało już tylko kilka tysięcy tych zwierząt, żyjących głównie w lasach Afryki Zachodniej. Jest znacznie mniejszy od hipopotama nilowego i prowadzi odmienny tryb życia. W przeciwieństwie do swoich większych krewnych nie żyje w większych grupach, lecz preferuje samotność.

- W ciągu dnia często odpoczywają w ukryciu, podczas gdy ich więksi krewni najchętniej spędzają ten czas zanurzeni w wodzie. Dlatego warto uzbroić się w cierpliwość, bo choć hipcie lubią drzemki, to w ciągu dnia jest szansa na ciekawe obserwacje ich aktywności. Podpowiadamy – rano zaraz po otwarciu zoo i późnym popołudniem - informuje zoo.

Mała żyrafa rośnie jak na drożdżach. Wyjątkowe narodziny w gdańskim zoo tuż przed świętami Bożego Narodzenia

Drugi maluch przyszedł na świat w grudniu ubiegłego roku. Mała żyrafka, pod czujnym okiem opiekunów, stopniowo poznaje ludzi, inne żyrafy oraz otaczający ją świat. Jej rodzicami są żyrafy ugandyjskie — Alia i Aki. Sam poród był dużym wyzwaniem, dlatego wcześniej przygotowano specjalne pomieszczenie. Całe wydarzenie można było obserwować dzięki zainstalowanym kamerom.

Żyrafy rodzą na stojąco, co oznacza, że młode spada na podłoże z wysokości około półtora metra. Noworodek waży zazwyczaj od 30 do 70 kilogramów i mierzy ponad 1,7 metra już w chwili narodzin. Warto zaznaczyć, że zarówno ciąża, jak i poród są dużym obciążeniem dla samicy.

Sam poród trwał około godziny i przebiegł prawidłowo. Już po kilkudziesięciu minutach młode stanęło na nogi i zaczęło podejmować pierwsze próby ssania mleka. Ku radości pracowników ogrodu zoologicznego wszystko zakończyło się pomyślnie.

Smutna wiadomość z zoo. Nie żyje ojciec małej żyrafki

Niestety, na początku marca tego roku zmarł ojciec małej żyrafki, która przyszła na świat w gdańskim ogrodzie. Piętnastoletni samiec o imieniu Aki cierpiał na poważne problemy zdrowotne. Jego mięsień sercowy był znacznie mniejszy niż u typowych dorosłych osobników. To schorzenie stanowiło duże obciążenie dla organizmu i z czasem doprowadziło do przewlekłej niewydolności krążenia, co znacząco osłabiło jego odporność.

