35-latek katował swoich bliskich. Jedno z dzieci stanęło w ich obronie, zostało ranne

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-04-07 9:30

35-letni mężczyzna terroryzował swoich bliskich, stosując wobec nich przemoc fizyczną i psychiczną. Sytuacja eskalowała do tego stopnia, że w akcie desperacji jedno z dzieci stanęło w obronie maltretowanej rodziny, doznając przy tym obrażeń.

i

  • 35-latek z Czerwińska nad Wisłą znęcał się nad rodziną, raniąc jedno z dzieci, które stanęło w obronie rodzeństwa.
  • Policja zastosowała natychmiastowe nakazy opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się, wszczęto procedurę „Niebieskiej Karty”.
  • Sprawcy przemocy domowej grozi do 5 lat więzienia. Dowiedz się, jak zareagować i gdzie szukać pomocy.

Domowa awantura pod Płońskiem

W jednym z domów na terenie gminy Czerwińsk nad Wisłą 35-letni mężczyzna wszczął awanturę, podczas której znęcał się nad swoimi bliskimi - partnerką, jej matką oraz dziećmi. Interwencja policji była natychmiastowa. Agresor został zatrzymany, a funkcjonariusze wdrożyli procedurę „Niebieskiej Karty” i wydali wobec niego surowe zakazy.

Dramat rozegrał się 1 kwietnia. Jak ustalili policjanci, mężczyzna był agresywny, wyzywał domowników wulgarnymi słowami, poniżał ich i stosował przemoc fizyczną. W trakcie awantury odpychał członków rodziny - jedna z kobiet upadła i doznała urazu nogi.

Dziecko stanęło w obronie rodzeństwa

Na tym jednak się nie skończyło. 35-latek próbował uderzyć jedno z dzieci. W jego obronie stanęło starsze rodzeństwo, które zostało zaatakowane i doznało urazu ręki, informuje nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska z płońskiej komendy. Mężczyzna niszczył także wyposażenie mieszkania. Uszkodził m.in. telefon należący do dziecka. W chwili interwencji był nietrzeźwy, pobudzony i miał problemy z utrzymaniem równowagi.

Mężczyźnie grozi więzienie

Policjanci odizolowali agresora od rodziny. Został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu wykonano z nim czynności procesowe. W tym czasie funkcjonariusze ustalili, że jedna z pokrzywdzonych kobiet wymagała pomocy medycznej i przebywa w szpitalu.

Na podstawie zgromadzonych dowodów wobec 35-latka wydano cztery nakazy natychmiastowego opuszczenia mieszkania oraz jego otoczenia. Dodatkowo objęto go zakazem zbliżania się do pokrzywdzonych na odległość co najmniej 100 metrów oraz zakazem kontaktowania się z nimi. Mężczyzna spakował najpotrzebniejsze rzeczy i pod nadzorem policjantów opuścił dom. Środki te obowiązują przez 14 dni. Ofiarom przysługują kolejne kroki prawne. Za znęcanie się nad rodziną grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Służby apelują o reagowanie na przemoc. Osoby potrzebujące wsparcia mogą skorzystać z całodobowej, bezpłatnej pomocy pod numerem 800 120 002 - „Niebieska Linia”. W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia należy natychmiast dzwonić pod numer alarmowy 112.

