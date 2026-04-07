Policyjny Black Hawk w akcji! Kontrterroryści o świcie na dachu jednego z budynków w Warszawie

Kamil Durajczyk
2026-04-07 8:46

Poranne niebo nad Warszawą przecięły wirujące łopaty policyjnego Black Hawka, z którego na dach jednego z budynków zjechało kilku kontrterrorystów. Spektakularna akcja służb miała miejsce w okolicach Ronda Radosława. Policja potwierdza, że trwają czynności związane z zatrzymaniem osób, które podejrzewane są o popełnienie poważnych przestępstw.

Trwa policyjna akcja przy Rondzie "Radosława"

We wtorek, od wczesnych godzin porannych na osiedlu mieszkaniowym w rejonie warszawskiego Ronda Zgrupowania Armii Krajowej "Radosław" prowadzona jest zakrojona na szeroką skalę akcja policji. Mundurowych wspierają w niej oddziały kontrterrorystów.

Jak relacjonują w social mediach okoliczni mieszkańcy, około godziny 6 rano policyjny śmigłowiec Black Hawk zawisł nad dachem jednego z budynków. Ze środka na dach zjechało na linach kilku kontrterrorystów. Do zdarzenia miało dojść w obrębie ulic Burakowska i Kłopot na pograniczu warszawskiej Woli i Żoliborza. 

Jak poinformowała Polską Agencję Prasową, dyrektorka biura komunikacji społecznej Komendy Głównej Policji Katarzyna Nowak na miejscu zdarzenia działają policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

- Mamy czasami takie sytuacje, które wymagają pomocy (...) kontrterrorystów. Chodzi o zatrzymanie osób, które podejrzewane są o popełnienie przestępstw - przekazała rzeczniczka. 

Radomska komenda na tym etapie nie udziela jednak informacji w tej sprawie. 

Akcja policjantów z użyciem śmigłowca Black Hawk o poranku w Warszawie
Galeria zdjęć 3
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŚMIGŁOWIEC
BLACK HAWK
RONDO RADOSŁAWA