Policyjny Black Hawk w akcji! Kontrterroryści o świcie na dachu jednego z budynków w Warszawie

Trwa policyjna akcja przy Rondzie "Radosława"

We wtorek, od wczesnych godzin porannych na osiedlu mieszkaniowym w rejonie warszawskiego Ronda Zgrupowania Armii Krajowej "Radosław" prowadzona jest zakrojona na szeroką skalę akcja policji. Mundurowych wspierają w niej oddziały kontrterrorystów.

Jak relacjonują w social mediach okoliczni mieszkańcy, około godziny 6 rano policyjny śmigłowiec Black Hawk zawisł nad dachem jednego z budynków. Ze środka na dach zjechało na linach kilku kontrterrorystów. Do zdarzenia miało dojść w obrębie ulic Burakowska i Kłopot na pograniczu warszawskiej Woli i Żoliborza.

Jak poinformowała Polską Agencję Prasową, dyrektorka biura komunikacji społecznej Komendy Głównej Policji Katarzyna Nowak na miejscu zdarzenia działają policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

- Mamy czasami takie sytuacje, które wymagają pomocy (...) kontrterrorystów. Chodzi o zatrzymanie osób, które podejrzewane są o popełnienie przestępstw - przekazała rzeczniczka.

Radomska komenda na tym etapie nie udziela jednak informacji w tej sprawie.

