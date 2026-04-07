Ponad dwa kilogramy amfetaminy w piwnicy. Tczewska policja zatrzymała dwóch mężczyzn

Zatrzymanie 44-latka w Tczewie. Kierowca pod wpływem narkotyków

W ciągu dwóch dni policjanci z Tczewa zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa narkotykowe. Pierwsza interwencja miała miejsce podczas rutynowej kontroli drogowej. Wywiadowcy zatrzymali do sprawdzenia kierowcę hondy, którym okazał się 44-letni mieszkaniec miasta.

W trakcie kontroli funkcjonariusze użyli testera narkotykowego, który wykazał obecność amfetaminy w organizmie kierowcy. Podczas dalszych działań znaleziono przy nim także biały proszek. Badania potwierdziły, że była to amfetamina.

- To jednak nie wszystko. Podczas dalszych czynności funkcjonariusze znaleźli przy mężczyźnie biały proszek. Badanie potwierdziło, że była to amfetamina. 44-latek usłyszał zarzut posiadania narkotyków. Policjanci zabezpieczyli również jego krew do dalszych badań. Jeśli potwierdzą one obecność narkotyków, mężczyzna odpowie także za kierowanie pojazdem pod ich wpływem - informują tczewscy policjanci.

Ponad dwa kilogramy amfetaminy. 35-latek z Tczewa trafił do aresztu

Kolejnego dnia wywiadowcy ponownie przeprowadzili działania przeciwko przestępczości narkotykowej. Tym razem zatrzymali 35-latka, w którego piwnicy ujawniono ponad 2 kilogramy amfetaminy.

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do komendy, a następnie doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt tymczasowy.

- Działania wywiadowców pokazują, że ich codzienna służba ma realny wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców. Szybka reakcja, dobre rozpoznanie i skuteczność sprawiają, że osoby łamiące prawo nie mogą czuć się bezkarne - dodają funkcjonariusze.

