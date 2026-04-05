Gigantyczna kumulacja w Eurojackpot rozbita! Nowy milioner w Polsce

Szczęśliwe liczby i rekord w Słupsku
W losowaniu Eurojackpot z 31 marca padły liczby: 5, 15, 18, 20, 35 oraz 7 i 8.
Choć główna nagroda powędrowała za zachodnią granicę, gdzie szczęśliwy gracz zgarnął ponad 70 milionów euro, to w Polsce również mamy powód do dumy. Tym razem na loteryjnej mapie kraju zapisał się Słupsk, a ktoś, kto wysłał kupon w punkcie Lotto na Starym Rynku, właśnie stał się milionerem, gdyż jego wygrana wyniosła 3 439 843,10 zł (minus podatek od wysokich wygranych).
Warto dodać, że to najwyższa wygrana w historii Słupska w tej grze.
Ponad 3 miliony – co można za to zrobić?
Kwota robi wrażenie i otwiera drzwi do wielu marzeń.
- Dom lub apartament bez kredytu - za ponad 3 mln zł można kupić luksusowy apartament w dużym mieście albo przestronny dom z ogrodem.
- Samochód z najwyższej półki - Porsche, Tesla, a może dwa auta – sportowe i rodzinne. Taki budżet daje pełną swobodę.
- Podróże dookoła świata - rok podróżowania po świecie w komfortowych warunkach? Z takim kapitałem to realny plan.
- Inwestycje na przyszłość - nieruchomości, obligacje, własny biznes – pieniądze mogą pracować przez lata.
- Spełnianie marzeń - nowe hobby, pomoc bliskim, realizacja planów odkładanych od lat. Miliony dają wolność.
Jak grać w Eurojackpot?
Eurojackpot to międzynarodowa gra liczbowa dostępna w 19 krajach Europy. Zasady są proste:
- Wybiera się 5 liczb z 50 oraz 2 z 12 (Euroliczby).
- Wygrane dzielą się na 12 stopni.
- Minimalna pula na „szóstkę” to 10 mln euro, maksymalna – aż 120 mln euro.
- Losowania odbywają się we wtorki i piątki.
Dzięki temu, że gra łączy wiele państw, kumulacje rosną błyskawicznie, a wygrane osiągają astronomiczne wartości.
Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce
Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:
- 213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)
- 206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)
- 193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)
- 96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)
- 91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)
- 62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)
- 47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)
- 42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)