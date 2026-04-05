Gigantyczna kumulacja w Eurojackpot rozbita! Nowy milioner w Polsce

Grzegorz Kluczyński
2026-04-05 5:13

Niedawne losowanie Eurojackpot dostarczyło wielkich emocji na całym kontynencie. Wreszcie główna wygrana w wysokości 300 milionów złotych została zdobyta, a w Polsce znalazł się szczęśliwiec, który jednym kuponem zmienił swoje życie. To rekordowa wygrana w historii pewnego polskiego miasta.

Szczęśliwe liczby i rekord w Słupsku

W losowaniu Eurojackpot z 31 marca padły liczby: 5, 15, 18, 20, 35 oraz 7 i 8.

Choć główna nagroda powędrowała za zachodnią granicę, gdzie szczęśliwy gracz zgarnął ponad 70 milionów euro, to w Polsce również mamy powód do dumy. Tym razem na loteryjnej mapie kraju zapisał się Słupsk, a ktoś, kto wysłał kupon w punkcie Lotto na Starym Rynku, właśnie stał się milionerem, gdyż jego wygrana wyniosła 3 439 843,10 zł (minus podatek od wysokich wygranych).

Warto dodać, że to najwyższa wygrana w historii Słupska w tej grze.

Ponad 3 miliony – co można za to zrobić?

Kwota robi wrażenie i otwiera drzwi do wielu marzeń.

  • Dom lub apartament bez kredytu - za ponad 3 mln zł można kupić luksusowy apartament w dużym mieście albo przestronny dom z ogrodem.
  • Samochód z najwyższej półki - Porsche, Tesla, a może dwa auta – sportowe i rodzinne. Taki budżet daje pełną swobodę.
  • Podróże dookoła świata - rok podróżowania po świecie w komfortowych warunkach? Z takim kapitałem to realny plan.
  • Inwestycje na przyszłość - nieruchomości, obligacje, własny biznes – pieniądze mogą pracować przez lata.
  • Spełnianie marzeń - nowe hobby, pomoc bliskim, realizacja planów odkładanych od lat. Miliony dają wolność.

Jak grać w Eurojackpot?

Eurojackpot to międzynarodowa gra liczbowa dostępna w 19 krajach Europy. Zasady są proste:

  • Wybiera się 5 liczb z 50 oraz 2 z 12 (Euroliczby).
  • Wygrane dzielą się na 12 stopni.
  • Minimalna pula na „szóstkę” to 10 mln euro, maksymalna – aż 120 mln euro.
  • Losowania odbywają się we wtorki i piątki.

Dzięki temu, że gra łączy wiele państw, kumulacje rosną błyskawicznie, a wygrane osiągają astronomiczne wartości.

Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce

Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:

  • 213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)
  • 206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)
  • 193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)
  • 96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)
  • 91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)
  • 62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)
  • 47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)
  • 42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)
