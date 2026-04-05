Gigantyczna kumulacja w Eurojackpot rozbita! Nowy milioner w Polsce

Szczęśliwe liczby i rekord w Słupsku

W losowaniu Eurojackpot z 31 marca padły liczby: 5, 15, 18, 20, 35 oraz 7 i 8.

Choć główna nagroda powędrowała za zachodnią granicę, gdzie szczęśliwy gracz zgarnął ponad 70 milionów euro, to w Polsce również mamy powód do dumy. Tym razem na loteryjnej mapie kraju zapisał się Słupsk, a ktoś, kto wysłał kupon w punkcie Lotto na Starym Rynku, właśnie stał się milionerem, gdyż jego wygrana wyniosła 3 439 843,10 zł (minus podatek od wysokich wygranych).

Warto dodać, że to najwyższa wygrana w historii Słupska w tej grze.

Ponad 3 miliony – co można za to zrobić?

Jak grać w Eurojackpot?

Eurojackpot to międzynarodowa gra liczbowa dostępna w 19 krajach Europy. Zasady są proste:

Wybiera się 5 liczb z 50 oraz 2 z 12 (Euroliczby).

Wygrane dzielą się na 12 stopni.

Minimalna pula na „szóstkę” to 10 mln euro, maksymalna – aż 120 mln euro.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki.

Dzięki temu, że gra łączy wiele państw, kumulacje rosną błyskawicznie, a wygrane osiągają astronomiczne wartości.

Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce

Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:

213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)

206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)

193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)

96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)

91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)

62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)

47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)

42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)

