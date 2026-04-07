Niepokojąca sytuacja na włoskich lotniskach

Port lotniczy w Brindisi jako pierwszy w kraju oficjalnie poinformował o całkowitym braku paliwa dla samolotów. Problemy mają potrwać co najmniej do wtorkowego południa. W oficjalnym komunikacie skierowanym do personelu lotniczego wyjaśniono, że tankowanie jest niemożliwe.

- Paliwo lotnicze Jet A1 jest tymczasowo niedostępne na lotnisku Brindisi: tankowanie jest dozwolone tylko dla lotów państwowych, służb ratownictwa medycznego i lotów medycznych. Piloci proszeni są o tankowanie na poprzednich międzylądowaniach, aby móc skorzystać z kolejnych lotów - przekazano.

Oznacza to, że linie lotnicze muszą zadbać o to, by ich samoloty przylatywały do Brindisi z wystarczającą ilością paliwa na dalszą podróż.

Które lotniska mają problemy? [LISTA]

Brindisi to nie jedyny port lotniczy z problemami. Już w sobotę poinformowano o ograniczeniach na czterech kluczowych lotniskach: w Bolonii, na mediolańskim Linate, w Treviso i Wenecji. W poniedziałek do tej listy dołączyły kolejne dwa porty: Reggio Calabria i Pescara. Na tych lotniskach wprowadzono reglamentację paliwa. Jak poinformowała spółka Air BP Italia, do 9 kwietnia będą tam obowiązywać limity. Priorytet w dostępie do paliwa mają:

samoloty ratownictwa medycznego,

loty państwowe,

loty trwające ponad 3 godziny.

Dla pozostałych połączeń przewidziano reglamentowaną dystrybucję paliwa.

Skąd wziął się kryzys paliwowy?

Przyczyną problemów na lotniskach jest zaostrzenie sytuacji na Bliskim Wschodzie. Jak informują agencje, kryzys na rynku paliw to rezultat rozpoczętej 28 lutego operacji zbrojnej sił USA i Izraela przeciwko Iranowi. W odwecie Teheran zablokował strategicznie ważną cieśninę Ormuz i rozpoczął ataki na infrastrukturę energetyczną w regionie Zatoki Perskiej. To właśnie stamtąd pochodzi od 25 do 30 procent paliwa lotniczego wykorzystywanego w Europie.

Ryanair ostrzega. Loty w wakacje mogą być odwołane

Problem może się nasilić w najbliższych miesiącach, co zapowiada prezes linii Ryanair, Michael O'Leary. Ostrzega on, że jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie nie ulegnie poprawie, już na początku czerwca w Europie mogą pojawić się poważne problemy z dostępnością paliwa. Może to wpłynąć na plany wakacyjne milionów podróżnych, w tym na loty w sezonie 2026.

Możliwe konsekwencje to:

zmiany w rozkładach lotów

ograniczenie liczby połączeń

odwoływanie części rejsów

Ograniczenia w dostawach mogą nie tylko zmniejszyć dostępność paliwa, ale także przełożyć się na znaczący wzrost jego cen, co pasażerowie odczują w cenach biletów.

Źródło: PAP