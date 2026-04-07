Artemis II znów w kontakcie z Ziemią. Załoga opisuje „surrealistyczne” widoki po ciemnej stronie Księżyca

Anna Kisiel
Źródło PAP
2026-04-07 7:42

Po 40 minutach ciszy radiowej statek Orion ponownie odezwał się do kontroli lotów w Houston. Załoga misji Artemis II, która przez sześć godzin badała niewidoczną z Ziemi stronę Księżyca, opisała swoje doświadczenia jako spektakularne, poruszające i trudne do ujęcia w słowach – podała PAP.

Załoga statku Orion wyłoniła się zza ciemnej strony Księżyca po przerwie w komunikacji, która trwała około 40 minut. „Wspaniale znów słyszeć Ziemię” – powiedziała Christina Koch, specjalistka misji Artemis II, gdy łączność została przywrócona. Jak dodała, „zawsze wybierzemy Ziemię, zawsze wybierzemy siebie nawzajem” – cytuje PAP.

Astronauci spędzili sześć godzin nad nieoświetloną półkulą Srebrnego Globu, obserwując zjawiska niewidoczne z perspektywy Ziemi. Widzieli m.in. wschody i zachody naszej planety, a także rozbłyski powstające w wyniku uderzeń meteoroidów w księżycową powierzchnię. Dowódca misji Reid Wiseman określił te widoki jako „całkowicie spektakularne i surrealistyczne”, podkreślając, że brakuje słów, by oddać ich intensywność.

Według danych przytoczonych przez PAP, Orion osiągnął najdalszy punkt swojej trajektorii – 406 771 kilometrów od Ziemi – bijąc rekord ustanowiony przez misję Apollo 13.

Astronauci wykorzystali unikalną perspektywę, by nadać robocze nazwy dwóm dotąd bezimiennym kraterom. Jeden nazwano „Integrity”, drugi – „Carroll”, na cześć zmarłej w 2020 roku żony dowódcy misji. Kanadyjski astronauta Jeremy Hansen, mówiąc o tym z wyraźnym wzruszeniem, określił krater jako „jasny punkt na Księżycu”.

Artemis II to pierwsza od czasów programu Apollo załogowa misja w okolice Księżyca i kluczowy etap przygotowań do planowanego na 2028 rok lądowania ludzi na jego powierzchni. W skład załogi wchodzą Christina Koch, Reid Wiseman, Victor Glover oraz Jeremy Hansen.

Jak podaje PAP, astronauci są już w drodze powrotnej. Lądowanie na Pacyfiku zaplanowano na piątek.

