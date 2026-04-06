Ludzie zobaczą dziś ciemną stronę Księżyca! Historyczne chwile

Lot za Księżycem i rekord odległości. Astronauci widzą coś, czego wcześniej nie widział nikt

Astronauci biorący udział w misji NASA dotarli w okolice Księżyca i prowadzą obserwacje jego niewidocznej z Ziemi strony. To miejsca, których nie oglądano w taki sposób nawet podczas programu Apollo. Załoga już teraz widzi formacje, których wcześniej nie udało się dobrze obejrzeć. Jednym z przykładów jest Morze Wschodnie. Z Ziemi widać tylko jego fragment. Teraz można zobaczyć cały obszar i dokładniej go zbadać. Najważniejsza część misji zacznie się w poniedziałek wieczorem naszego czasu. Astronauci przez kilka godzin będą pracować przy oknach statku, robiąc zdjęcia i nagrania. Do dyspozycji mają aż 32 kamery. W trakcie lotu nastąpi pewien trudny moment. Gdy Orion znajdzie się za Księżycem, straci łączność z Ziemią. Przez około 40 minut nie będzie kontaktu z centrum w Houston. W tym czasie załoga musi polegać tylko na sobie i systemach statku.

W trakcie misji Orion oddali się od naszej planety na ponad 406 tysięcy kilometrów. To więcej niż w przypadku misji Apollo

Szóstego dnia dziesięciodniowej misji statek Orion zbliży się do Księżyca najbardziej w trakcie całego lotu. Odległość wyniesie od około 6,4 do 9,6 tysiąca kilometrów. W tym czasie astronauci skupią się głównie na obserwacjach. Będą robić zdjęcia, nagrywać filmy i zapisywać swoje uwagi dotyczące powierzchni Księżyca. Po zakończeniu tych działań statek zacznie przygotowania do powrotu na Ziemię. W trakcie misji Orion oddali się od naszej planety na ponad 406 tysięcy kilometrów. To więcej niż w przypadku misji Apollo 13, która osiągnęła około 216 tysięcy mil morskich. Tym samym obecna załoga pobije dotychczasowy rekord odległości.

One lunar flyby. Four astronauts. 10 days in space. Lots of questions!Get mission details and answers to your most pressing questions like what the astronauts are eating, what they will see during the flyby, and how you can follow along.Learn more: https://t.co/GpYt4kIqrh pic.twitter.com/vvUqm3fyez— NASA (@NASA) April 6, 2026

Co wiesz o Układzie Słonecznym? Spróbuj swoich sił w kosmicznym quizie! Pytanie 1 z 10 Pomiędzy orbitami których planet znajduje się pas planetoid? Ziemi i Marsa Marsa i Jowisza Jowisza i Saturna Następne pytanie