Ludzie zobaczą dziś ciemną stronę Księżyca! Historyczne chwile

Zofia Dąbrowska
2026-04-06 17:36

Załoga misji Artemis już obserwuje miejsca na Księżycu, których wcześniej nikt nie widział z takiej perspektywy. Statek Orion okrąża Srebrny Glob, a astronauci prowadzą dokładne obserwacje i robią zdjęcia. Zobaczą dziś tak zwaną ciemną stronę Księżyca. W trakcie lotu stracą też na pewien czas łączność z Ziemią i osiągną rekordową odległość od naszej planety.

Lot za Księżycem i rekord odległości. Astronauci widzą coś, czego wcześniej nie widział nikt

Astronauci biorący udział w misji NASA dotarli w okolice Księżyca i prowadzą obserwacje jego niewidocznej z Ziemi strony. To miejsca, których nie oglądano w taki sposób nawet podczas programu Apollo.  Załoga już teraz widzi formacje, których wcześniej nie udało się dobrze obejrzeć. Jednym z przykładów jest Morze Wschodnie. Z Ziemi widać tylko jego fragment. Teraz można zobaczyć cały obszar i dokładniej go zbadać. Najważniejsza część misji zacznie się w poniedziałek wieczorem naszego czasu. Astronauci przez kilka godzin będą pracować przy oknach statku, robiąc zdjęcia i nagrania. Do dyspozycji mają aż 32 kamery. W trakcie lotu nastąpi pewien trudny moment. Gdy Orion znajdzie się za Księżycem, straci łączność z Ziemią. Przez około 40 minut nie będzie kontaktu z centrum w Houston. W tym czasie załoga musi polegać tylko na sobie i systemach statku.

W trakcie misji Orion oddali się od naszej planety na ponad 406 tysięcy kilometrów. To więcej niż w przypadku misji Apollo 

Szóstego dnia dziesięciodniowej misji statek Orion zbliży się do Księżyca najbardziej w trakcie całego lotu. Odległość wyniesie od około 6,4 do 9,6 tysiąca kilometrów. W tym czasie astronauci skupią się głównie na obserwacjach. Będą robić zdjęcia, nagrywać filmy i zapisywać swoje uwagi dotyczące powierzchni Księżyca. Po zakończeniu tych działań statek zacznie przygotowania do powrotu na Ziemię. W trakcie misji Orion oddali się od naszej planety na ponad 406 tysięcy kilometrów. To więcej niż w przypadku misji Apollo 13, która osiągnęła około 216 tysięcy mil morskich. Tym samym obecna załoga pobije dotychczasowy rekord odległości.

Czy chciałbyś polecieć w kosmos?
Co wiesz o Układzie Słonecznym? Spróbuj swoich sił w kosmicznym quizie!
Pytanie 1 z 10
Pomiędzy orbitami których planet znajduje się pas planetoid?
