Demolka kościoła w Oświęcimiu! Pijany 23-latek złapany

Pijany 23-latek zdewastował kościół i plebanię w Oświęcimiu. Mężczyznę zatrzymała policja

Kompletnie pijany mężczyzna dewastował kościół i plebanię! Do zdarzenia doszło w poniedziałek wielkanocny rano w jednej z parafii w Oświęcimiu. Odurzony i agresywny 23-latek wtargnął na teren świątyni i zaczął demolkę. Uszkodził drzwi wejściowe i kilka okien zarówno w budynku kościoła, jak i na plebanii. Skala zniszczeń nie jest jeszcze dokładnie znana, ale straty będą musiały zostać oszacowane. Na miejsce wezwano policję. Zgłoszenie przekazał proboszcz parafii, który zauważył, co się dzieje. Funkcjonariusze szybko przyjechali i zatrzymali mężczyznę na miejscu. Badanie alkomatem wykazało, że wandal miał około 2 promile alkoholu w organizmie.

23-latek odpowie za zniszczenie mienia i za wtargnięcie na cudzy teren

Zatrzymany został przewieziony do komendy policji. Tam czeka na dalsze czynności, najpierw musi jednak wytrzeźwieć. Policja informuje, że mężczyzna usłyszy zarzuty. Chodzi przede wszystkim o uszkodzenie mienia. Za taki czyn grozi kara do pięciu lat więzienia. Dodatkowo odpowie za bezprawne wtargnięcie na cudzy teren. W tym przypadku kara może wynieść do roku pozbawienia wolności. Na razie nie wiadomo, dlaczego mężczyzna zaczął dewastować kościół i plebanię. Śledczy będą to ustalać w trakcie postępowania.

