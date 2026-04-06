Jeden z najpopularniejszych sklepów z ubraniami znów zamyka placówki. Setki sklepów zostanie zamkniętych. Czy będą wyprzedaże na zamkniecie?

Karolina Piątkowska
2026-04-06 15:18

H&M kilka lat temu stal się symbolem zmian w modelu handlu. Szwedzki gigant odzieżowy jako jedna z pierwszych globalnych sieciówek zaczęła masowe likwidacje sklepów. Przez kilka lat zamknięto setki nierentownych sklepów, w tym tych w Polsce. To jednak nie koniec zmian w H&M w 2026 do likwidacji pójdą kolejne sklepy. Co to oznacza dla polskich klientów i czy będą wyprzedaże na zamknięcie?

Autor: pixabay

H&M zamyka sklepy w 2026. 160 placówek do likwidacji

H&M to jedna z najbardziej znanych na świecie sieciówek odzieżowych. Założona w 1947 roku w Sztokholmie. Przez lata marka była uważana za flagową firmę dostępnej i modnej odzieży. H&M nie poprzestawał na masowej produkcji i tanich ubraniach ale nawiązywał również współpraca z miodowym gigantami i wielkimi projektantami ze świata mody. Przez lata globalnej ekspansji H&M stał się jedną z najbardziej rozpoznawalny sieciówek na całym świecie. W pewnym momencie miał ponad 5 tys. sklepów rozlokowanych w wielu krajach. Jeszcze w 2015 roku ten odzieżowy gigant zatrudniał blisko 150 tys. Problemy zaczęły się wraz z pandemia Covid-19. Globalny lockdown sprawił, że drastycznie zmienił się model zakupowy. Coraz więcej osób zaczęło robić zakupy online, a sklepy stacjonarne przestały być rentowne. Obecnie włodarze H&M przyznają, że aż 30 proc. ich zysków pochodzi właśnie ze sprzedaży online. - Klienci bardziej zwracają uwagę na wartość, robią zakupy online i są mniej lojalni wobec tradycyjnych sklepów stacjonarnych – powiedział dziennikowi The US Sun Dominick Miserandino, dyrektor generalny Retail Tech Media Nexus.

Zyski giganta handlu detalicznego nieznacznie spadły w pierwszym kwartale 2026 roku , ponieważ firma musi dostosować się do mniejszej liczby sklepów. - Optymalizacja portfolio sklepów miała nieco negatywny wpływ na sprzedaż w pierwszym kwartale 2026 roku ze względu na zamknięcia i przebudowy sklepów – podała firma H&M w raporcie o zyskach.

H&M jako jedna z pierwszych odzieżowych sieciówek zaczęła masowe zamykanie sklepów. W sumie przez ostatnie 5 lat zlikwidowano blisko 1000 sklepów. Według danych pod koniec lutego 2026 sieć H&M posiadała na całym świecie niewiele ponad 4 tys. sklepów stacjonarnych. W 2025 roku zamknięto miedzy innymi jeden z flagowych sklepów w Polsce, czyli H&M na ulicy Marszałkowskiej w Warszawie.

Również w 2026 H&M planuje kontynuację zamykania nierentownych sklepów. W sumie do likwidacji pójdzie aż 160 placówek. Tutaj warto podkreślić, że sieć skupia się nie tylko na zamykaniu. Nadal planowane są nowe otwarcia, których w 2026 roku ma być 80. Pierwszy sklep H&M ma powstać miedzy innymi w brazylijskim Rio de Janeiro, a także w Paragwaju.

W chwili obecnej nie są znane dokładne lokalizacje zamykanych sklepów. Można przypuszczać, że podobnie jak w 2025 roku, likwidacja pojedyncze, nierentowe placówki z wielu krajów.

