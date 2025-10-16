Legendarny sklep zamknął swoje drzwi dla klientów. Na początku lat 2000 każda Polka chciała robić tam zakupy. Co dalej?

Po 21 latach H&M zamknął swój flagowy sklep w kompleksie Wars Sawa Junior przy Marszałkowskiej w Warszawie.

Lokalizacja ta była świadkiem premier najważniejszych kolekcji, w tym głośnej współpracy z Balmain i Magdą Butrym.

Decyzja ta wpisuje się w strategię H&M, ale nie oznacza fali kolejnych zamknięć, a wręcz zapowiada otwarcie nowego flagowego salonu w Złotych Tarasach.

Co to oznacza dla przyszłości handlu w centrum Warszawy i jak wyglądało pożegnanie z kultowym sklepem?

H&M zamyka flagowy sklep w Polsce! Co dalej?

Jeszcze w ubiegłym roku sieć odzieżowa H&M była symbolem zmian konsumenckich i regularnie zamykała swoje nierentowne placówki, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Gdy sytuacja wydawała się opanowana, po 21 latach zamknięto legendarny H&M w Warszawie. Mowa o flagowej lokalizacji w centrum stolicy kompleksie Wars Sawa Junior przy ulicy Marszałkowskiej. H&M w centrum Warszawy zamknięto z dniem 3 października. Przez wiele lat był to najatrakcyjniejszy adres w całym mieście, a wiele kobiet na początku lat 2000 robiła tam zakupy. Buszowanie po sklepach w centrum było modne i zawsze można było trafić tam na wyjątkowe promocje. To właśnie pod tym adresem odbywały się premiery nowych kolekcji sieci, między innymi głośna współpraca H&M z domem mody Balmain w 2015 roku oraz gorąca premiera Magdy Butrym dla sieciówki w kwietniu bieżącego roku.

Decyzja o zamknięciu sklepu na Marszałkowskiej może mieć także wiele wspólnego ze zmianami, które czekają centrum stolicy. Właściciel domu handlowego pragnie zamienić przestrzeń w mniej komercyjna, a skupioną bardziej na sztuce i przestrzeni kulturalnej

Czy jest to początek kolejne fali zamknięć? Nic na to nie wskazuje. Według zapewnień włodarzy marki, zamknięcie H&M na Marszałkowskiej w Warszawie jest elementem długofalowej strategii. Sieć nie zamierza obecnie kontynuować likwidacji placówek. Również w Warszawie zapowiadane są zmiany. Już wkrótce zostanie otwarty nowy salon H&M w warszawskich Złotych Tarasach. Ma on przejąć rolę flagowe i pokazowego sklepu od tego zlokalizowanego na ulicy Marszałkowskiej.

Jak wyglądało wielkie zamknięcie H&M w Warszawie?

W sobotę, 4 października na zamknięciu H&M przy Marszałkowskiej pojawiły się tłumy. Odbyło się wtedy pożegnalne Bye Bye Party, które trwało przez cały dzień. Włodarze H&M zadbali o atrakcje, catering oraz zabawy dla ostatnich klientów. - H&M dziękuje swoim klientom, współpracownikom oraz partnerom biznesowym, którzy wspólnie z marką modową przez ponad 20 lat budowali jej niezapomnianą historię w sklepie przy ulicy Marszałkowskiej. Jednocześnie, marka nieustannie zaprasza na zakupy do innych swoich lokalizacji - piszą przedstawiciele marki.