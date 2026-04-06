Nikt się tego nie spodziewał! Patrycja Markowska pokazała ojca w wyjątkowej chwili

Julita Buczek
2026-04-06 15:55

To nagranie poruszyło fanów do łez! Patrycja Markowska pokazała coś, czego wielu się nie spodziewało - jej ojciec, legenda polskiej muzyki, znów sięgnął po gitarę. Po latach ciszy Grzegorz Markowski pojawił się u boku córki w wyjątkowym, rodzinnym momencie.

Grzegorz Markowski od dłuższego czasu unika blasku fleszy i scenicznych reflektorów. Po decyzji o zakończeniu kariery koncertowej w 2021 roku niemal całkowicie wycofał się z życia publicznego. Fani zespołu Perfect do dziś tęsknią za jego charakterystycznym głosem i energią, którą dawał na scenie. Powodem tej decyzji był pogarszający się stan zdrowia artysty. Sam przyznawał, że nie chce oszukiwać publiczności i występować, gdy nie jest już w stanie dawać koncertów na najwyższym poziomie. Od tamtej pory wszelkie informacje o nim przekazywała głównie jego córka, Patrycja.

Wzruszające chwile Markowskich! Fani nie kryją emocji po tym wideo

Teraz znów zrobiło się o nim głośno i to z bardzo wzruszającego powodu. Patrycja Markowska opublikowała w sieci nagranie, które błyskawicznie przyciągnęło uwagę internautów. Widać na nim, jak wspólnie z ojcem oddają się muzyce podczas świątecznego spotkania.

Rodzina spędzała Wielkanoc w Hiszpanii, gdzie mogli cieszyć się sobą i wspólnymi chwilami. Na wideo Patrycja śpiewa, a Grzegorz Markowski akompaniuje jej na gitarze. Ten prosty, naturalny moment okazał się dla fanów czymś bezcennym.

Internauci nie kryją wzruszenia. W komentarzach pojawiła się lawina reakcji: od nostalgii po ogromną radość, że mogą znów zobaczyć artystę w takiej formie. Wielu z nich podkreśla, że choć Markowski zniknął ze sceny, jego muzyczna dusza wciąż jest żywa. Sama Patrycja nie ukrywała emocji. Przyznała, że takie chwile mają dla niej szczególne znaczenie.  

