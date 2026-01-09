Koniec pewnego etapu. Grzegorz Markowski zszedł ze sceny

Grzegorz Markowski to ikona polskiego rock'n'rolla. Artysta pierwsze muzyczne kroki stawiał w latach 70. w zespole Victoria Singers, ale prawdziwy przełom w jego karierze nastąpił w 1980 roku, gdy dołączył do zespołu Perfect. Utwory grupy przeszły do historii polskiej muzyki.

W 2019 roku Grzegorz Markowski (72 l.) ogłosił, że wycofuje się z czynnej działalności w zespole Perfect, co było dużym zaskoczeniem dla fanów. Zespół zagrał swoją pożegnalną trasę koncertową, która miała być symbolicznym zamknięciem pewnego etapu w historii polskiej muzyki. Po zakończeniu tego etapu Markowski sporadycznie występował gościnnie ze swoją córką Patrycją.

Muzyk jeszcze tylko raz stanął na scenie z Perfektem - w październiku 2023 r, podczas charytatywnego koncertu ku pamięci Jerzego Oliwy. Legendarny zespół na początku 2025 roku powrócił na scenę, ale już bez swojego charyzmatycznego wokalisty. Markowskiego zastąpił młodszy wokalista, znany m.in. z "The Voice of Poland" i "Mam Talent", Łukasz Drapała. Pozostali członkowie zespołu twierdzili, że mają błogosławieństwo byłego kolegi z zespołu.

Grzegorz Markowski usunął się w cień. Córka pokazała jego nowe zdjęcie

Część fanów nie kryła swojego rozczarowania i nadal mieli nadzieję, że Grzegorz Markowski wróci do regularnego koncertowania. Patrycja Markowska (46 l.) w jednym z wywiadów tłumaczyła, że jej tata już po prostu nie chce więcej pracować i nie brakuje mu występów na scenie.

Od kilku lat Grzegorz Markowski nie pojawia się publicznie i nie udziela również wywiadów. Od czasu do czasu jego córka przekazuje informacje na jego temat. Co pewien czas pojawiają się doniesienia o kiepskim stanie zdrowia muzyka, którym Patrycja konsekwentnie zaprzecza.

Po długiej nieobecności Markowskiego w mediach, do sieci trafiło jego nowe zdjęcie. Wszystko z okazji osiemnastych urodzin wnuka gwiazdora, Filipa! Patrycja Markowska zamieściła na swoim Instagramie post z życzeniami dla syna, który zilustrowała zdjęciami z jego urodzin. Na jednym z nich można zobaczyć również byłego wokalistę Perfektu.

Dziś osiemnaście lat kończy mój syn Filip. Ciężko mi w to uwierzyć. Bycie jego mamą jest najbardziej zaskakującą, momentami najtrudniejszą i jednocześnie najpiękniejszą podróżą, jaką przeżyłam [...] - napisała piosenkarka. Dodając na koniec słowa piosenki, którą napisała razem ze swoim ojcem.

Lata mijają, z Grzegorz Markowski nie traci rockandrollowego sznytu. Ubrany w ciemne spodnie i koszulę ze wzorem wygląda jakby dopiero zszedł ze sceny.

