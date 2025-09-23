Grzegorz Markowski miał 16 lat, kiedy został ojcem. To był prawdziwy skandal! Syn gwiazdora to już 56-latek

Grzegorz Markowski 23 września skończył 72 lata. Muzyk ma za sobą piękną karierę, ale choć poświęcił jej mnóstwo czasu, a bywało, że właśnie na niej się skupiał, i tak udało mu się stworzyć kochającą rodzinę. Markowski ze swoją żoną Krystyną jest już od ponad 50 lat!

Piosenkarz w rozmowach z mediami wielokrotnie podkreślał, jak ważna jest dla niego ukochana Krystyna. Mówił, że to ona przynosi mu spokój i że z nią życie jest bardzo proste. W wywiadach podkreślał, że należy pielęgnować uczucie, które inaczej nie przetrwa. Związek z rockmanem dla jego ukochanej na pewno nie był niczym bułka z masłem, bo liczne występy, koncerty i trasy oznaczały pewne ograniczenia i wyrzeczenia.

Była też kwestia syna pochodzącego ze związku artysty sprzed małżeństwa!

Grzegorz Markowski ma nieślubnego syna. Tatą został jako nastolatek

Markowski ożenił się z Krystyną w grudniu 1973 r. Miał wtedy tylko 20 lat. Piosenkarz założył rodzinę w bardzo młodym wieku, ale małżonkowie pierwszego wspólnego dziecka doczekali się nieco później, bo po 6 latach. W tym czasie Grzegorz pracował nad karierą w branży muzycznej, ale przełom nastąpił już w momencie, gdy Patrycja była na świecie, a on i jego żona byli młodymi rodzicami.

Patrycja Markowska dorastała jako córka wokalisty Perfectu, zespołu, w którym Grzegorz śpiewał od 1980 r. i był na ustach wszystkich. Wtedy mało kto wiedział o tym, że Markowski ma też drugie dziecko.

Piotr, syn Markowskiego, przyszedł na świat, kiedy wokalista jeszcze nie miał pojęcia o tym, że zostanie wielką gwiazdą. Miał 16 lat i był uczniem. Ciąża jego dziewczyny, jak można się domyślać, nie była zaplanowana i nie stanowiła zwieńczenia wielkiej miłości. Markowski i mama Piotra rozstali się, a w miasteczku wybuch skandal. Wkrótce nastolatek miał poznać Krysię, przyszłą żonę.

W tamtych młodzieńczych czasach wynikł z tej znajomości całkiem spory skandal, bo wszystko to działo się w moim rodzinnym mieście, niewielkim Józefowie pod Warszawą. Miasteczko wprost huczało od plotek. Proszę mi wierzyć, nic się nie dało zrobić, by mój związek z mamą Piotra mógł przetrwać. Nie kochałem jej. Bo czy w wieku 15 lat można mówić o prawdziwej miłości? - wyznał Markowski, po latach rozmawiając o swojej młodości z "Twoim Imperium".

Markowski ma syna i córkę, ale nie stanowią jednej, wielkiej, zgranej rodziny

Kiedy urodziła się Patrycja, jej przyrodni brat, miał już 10 lat. Markowski publicznie nie mówił o swoim pierworodnym. Prawda wyszła na jaw blisko 20 lat temu, kiedy Patrycja przyznała, że nie jest jedynaczką, ale z bratem nigdy nie łączyła jej żadna więź.

Nie wiem, co mogłabym o nim powiedzieć, bo po prostu go nie znam - mówiła niemal dwie dekady temu.

Od tamtej pory nic się nie zmieniło. O Piotrze niewiele wiadomo, poza tym, że jest już dojrzałym mężczyzną - ma 56 lat i nie chce wychodzić z cienia. Żyje z daleka od show-biznesu, zupełnie inaczej niż jego przybrana siostra.

