A więc to była prawda! Potwierdziły się smutne wiadomości o Grzegorzu Markowskim

Grzegorz Markowski przez wiele lat na scenie był prawdziwym wulkanem energii. Jak ktoś myślał o polskim rocku, to przed oczami miał właśnie wokalistę grupy Perfect. W 2019 roku jednak Grzegorz Markowski zdecydował się zakończyć karierę w legendarnym zespole. - Ja po prostu odchodzę od zespołu Perfect. Uważam, że muzyka rockowa to jest muzyka energii, a nie chcę udawać energetycznego staruszka - argumentował w rozmowie z "Super Expressem". Potem regularnie w mediach pojawiały się wiadomości o tym, jakby wokalista miał mieć jakieś problemy ze zdrowiem. Raczej jednak nic poważnego z Grzegorzem Markowskim się nie działo. Zresztą od czasu do czasu gościnnie pojawiał się na scenie, występując razem z córką Patrycją. Niedawno Perfect reaktywował się i znów występuje na scenie.

Grzegorz Markowski świetnie czuje się na emeryturze. Niestety jest też smutna wiadomość

Skład zespołu obecnie tworzą: Dariusz Kozakiewicz (gitara), Jacek Krzaklewski (gitara), Piotr Urbanek (bas), Krzysztof Patocki (perkusja) i Łukasz Drapała (śpiew). Co na to Grzegorz Markowski?

Mamy błogosławieństwo na działalność i Grzegorz zazdrości nam troszkę energii i tego, że mamy jeszcze siłę na to, zeby grać

- zdradził w "Pytaniu na śniadanie" Urbanek.

Niestety prawdą okazało się to, że Grzegorz Markowski na scenę wracać nie chce. Dla fanów to bardzo smutna wiadomość.

On nie chce. On siedzi w lesie. Jest rocznik '53, naprawdę zasłużył sobie już na emeryturę. I chwała mu za to, że tak marzy. Jest też uczciwy do publiczności

- zaznaczyła Patrycja Markowska w rozmowie z portalem Jastrząb Post. Najważniejsze jest jednak to, że emerytura byłemu wokaliście zespołu Perfect wyraźnie służy.

Tata odkąd nie pracuje, to czuje się świetnie, czego ludzie nie mogą zrozumieć. On nie chce już pracować

- rozwiała wszelkie wątpliwości córka Grzegorza Markowskiego.

