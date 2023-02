Niepokojące doniesienia o zdrowiu Grzegorza Markowskiego. "Organizm coraz częściej odmawia mu posłuszeństwa"

Maja Bohosiewicz wrzuciła do sieci zdjęcie bezdomnego mężczyzny. Nazwała go ŻULEM!

Grzegorz Markowski trzy lata temu pożegnał się z fanami i wydał oświadczenie o zakończeniu kariery muzycznej. Lider Perfectu zdradził, że powodem jest pogarszający się stan zdrowia.

- Gdy z chłopakami żegnaliśmy się z wami, obiecaliśmy zagrać serię koncertów kończących nasze wspólne perfectowe granie. I to był super plan. Perspektywa, że robi się coś ostatni raz, jest bardzo kusząca. To było przed pandemią. Nie mogę zagrać koncertów, które wiem, że nie będą nawet w połowie takie jak kiedyś. A to z uwagi m.in. na mój stan zdrowia, który się ostatnio pogorszył. Jest to dla mnie bardzo trudna decyzja - przeczytaliśmy w oświadczeniu, które pojawiło się na profilu jego córki, Patrycji.

Od tego czasu Patrycji udało się namówić tatę na kilka wspólnych występów, ale koncerty są dla niego coraz większym wysiłkiem.

- Mój tata miał spadek sił witalnych, to na pewno. Czuje się dobrze i ja go po prostu namawiam do tego, żeby te skrzydła unosił i robił aktywnie pewne rzeczy. On się czasami zgadza, ale ja muszę uszanować to, że on chce zwolnić. Nie mogę go ciągnąć na siłę i namawiać do roboty, bo ma swoje lata i myślę, że zaśpiewał już tyle dźwięków i zagrał już tyle koncertów, że nie ma sensu robić tego na siłę - poinformowała Patrycja w najnowszej rozmowie z Pomponikiem.

Portal donosi, że organizm Markowskiego "coraz częściej odmawia mu posłuszeństwa". Córka zapewnia jednak, że tata stara się nie pokazywać gorszego samopoczucia.

- W tym roku kończy 70 lat, to jest taki wiek słuszny. On to jest rockandrollowiec, nie skarży się, jest dzielny. Świetnie brzmi, jak wychodzi na scenę, to widzę reakcję ludzi. Graliśmy we Wrocławiu, w Radiu Wrocław i przysięgam, cztery osoby w pierwszym rzędzie płakały, jak go widziały, naprawdę! Miały łzy wzruszenia, stąd też moja odwaga, żeby go czasami gdzieś wyciągać - powiedziała Patrycja Markowska w rozmowie z Pomponikiem.

Pozostaje nam życzyć dużo zdrowia.