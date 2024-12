Szok! Grzegorz Markowski znów zaśpiewał! Fani oszaleli na punkcie występu z córką

Markowski znów śpiewa! Świąteczne cuda

Grzegorz Markowski wyśpiewał największe przeboje zespołu Perfect. "Autobiografię" w jego wykonaniu powtarza kolejne pokolenie fanów. Ale wokalista w 2021 r. ogłosił oficjalnie, że kończy z występami i schodzi ze sceny. Markowski uznał wtedy, że nie będzie już w stanie dać z siebie 100 procent w trakcie koncertów.

Co ze zdrowiem Grzegorza Markowskiego?

Wtedy, 3 lata temu fani zaczęli się zamartwiać o zdrowie Grzegorza Markowskiego. Tymczasem on zaszył się w uroczym siedlisku z ukochaną i po prostu cieszył się życiem. Pałeczkę po ojcu przejęła Patrycja Markowska, która z czasem stała się wielką gwiazdą. Ponieważ 71-letni Grzegorz nie udziela żadnych informacji na temat swojego zdrowia, czasem robi to córka - zobacz, co powiedziała o zdrowiu taty tutaj.

Trzeba przyznać, że szczęście Patrycji Markowskiej ostatnio sprzyja. Wprawdzie jakiś czas temu rozstała się z wieloletnim partnerem, Jackiem Kopczyńskim, ale w tym roku znalazła nową miłość. Co więcej, zdążyła już wyjść za ukochanego za mąż! I wygląda na bardzo szczęśliwą. W tym roku na święta uszczęśliwił córkę także sławny tata.

Grzegorz Markowski znów zaśpiewał!

Patrycja Markowska niedawno wyznała w programie "Onet na święta, że jej tata Grzegorz nie tylko jest zdowy, ale wręcz nie mogą się doczekać wspólnych świąt. Ojciec i córka mieli zamiar wspólnie kolędować. Okazuje się przy okazji wspomnianego wywiadu, że Grzegorz Markowski sam przygotowuje karpia w galarecie!

W Wigilię Patrycja Markowska opublikowałą na swoim profilu na Instagramie niespotykane od dawna nagranie. Razem z tatą, Grzegorzem Markowskim zagrali na gitarach zaśpiewali utwór "Dzień jeden w roku" Czerwonych Gitar. Pod filmem z najlepszymi życzeniami od wokalistki aż zaroiło się od pełnych zachwytów komentarzy fanów.

Wesołych świąt, kochani! Pozdrawiamy rodzinnie - napisała piosenkarka. Ale cudownie usłyszeć Pana Grzegorza ❤️ Kochana spokojnych i rodzinnych Świąt dla Was ✨️❤️ - pospieszyli fani. Uwielbiam Was razem oglądać i słuchać,Patrycja i Pan Grzegorz Kocham❤️❤️❤️❤️❤️ KOCHAMY ❤️ Piękne ! 🤗♥️ Uwielbiam was słuchać w duecie. Wesołych 🫶🎅

Sonda Tęsknisz za występami Grzegorza Markowskiego na scenie? Tak, to wspaniały muzyk Niekoniecznie, mam innych ulubieńców Tak, ale zdrowie jest najważniejsze!