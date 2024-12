Grzegorz Markowski ma problemy ze zdrowiem? Córka artysty przekazała nowe informacje

"Podała ich do sądu"

Grzegorz Markowski porzucił karierę

Grzegorz Markowski to ikona polskiego rock'n'rolla. Artysta pierwsze muzyczne kroki stawiał w latach 70. w zespole Victoria Singers, ale prawdziwy przełom w jego karierze nastąpił w 1980 roku, gdy dołączył do zespołu Perfect. Utwory grupy przeszły do historii polskiej muzyki.

W 2019 roku Grzegorz Markowski ogłosił, że wycofuje się z czynnej działalności w zespole Perfect, co było dużym zaskoczeniem dla fanów. Zespół zagrał swoją pożegnalną trasę koncertową, która miała być symbolicznym zamknięciem pewnego etapu w historii polskiej muzyki.

Z ciężkim sercem chcę Was teraz przeprosić, ale nie mogę udawać, że nic się nie zmieniło i że jestem w stanie zagrać z zespołem dla Was tak, jak grałem przez lata. Nie mogę zagrać koncertów, które wiem, że nie będą nawet w połowie takie jak kiedyś - napisał w oświadczeniu Markowski.

Muzyk twierdził, że potrzebuje czasu dla siebie oraz rodziny. Fani mieli nadzieję, że przerwa jest jedynie chwilowa. Jednak muzyk jeszcze tylko raz stanął na scenie z Perfektem - w październiku 2023 r, podczas charytatywnego koncertu ku pamięci Jerzego Oliwy.

Patrycja Markowska przekazała wieści o stanie zdrowia ojca

We wrześniu córka artysty, Patrycja Markowska, potwierdziła, że muzyk nie bierze już pod uwagę opcji powrotu do koncertowania. Piosenkarka gościła w piątkowym wydaniu programu "Onet na Święta", w którym opowiedziała o tym, jak wyglądają przygotowania do świąt w jej rodzinie.

Markowska nawiązała również do pojawiających się od pewnego czasu plotek dotyczących stanu zdrowia ojca. Stwierdziła, że czuje się coraz lepiej.

Czy mogę od razu sprostować plotkę, że on nie jest chory? To się teraz zrobiło coś takiego, taka kula śniegowa. Mój tata, odkąd nie pracuje, świetnie się czuje. Stan zdrowia gwałtownie się poprawił - przyznała piosenkarka.

