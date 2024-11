Grzegorz Markowski przemówił do męża Patrycji. Wszystko zostało nagrane

Grzegorz Markowski ma kilka słów dla zięcia

Grzegorz Markowski zszedł ze sceny i oddał się swojemu rodzinnemu życiu i psom. Fani tęsknią za legendarnym twórcą liderem Perfect, ale on konsekwentnie unika blasku fleszy i rozgłosu. Jednak zdarzyło się coś, co na chwilę zmieniło podejście artysty. Ślub i premiera nowego singla ukochanej c córki Patrycji, uruchomiła Grzegorza Markowskiego do opublikowania specjalnego nagrania na jej profilu na Instagramie.

Tajemny ślub Patrycji markowskiej

Jak pisaliśmy tutaj, Patrycja Markowska wzięła ślub w absolutnej tajemnicy, ale nam udało się zdobyć zdjęcia jej wybranka! Piosenkarka, która w po kilkunastu latach rozstała się z gwiazdorem "M jak miłość", Jackiem Kopczyńskim, nareszcie znalazła szczęście. Patrycja wychowuje samodzielnie syna Filipa, w końcu oficjalnie poinformowała, że wyszła za mąż. Radosną nowinę poznaliśmy podczas imprezy z okazji premiery najnowszego singla gwiazdy, „Miłość, wiara, nadzieja”.

- Pierwszy raz mogę się pochwalić, że wzięłam ślub! Że wypełnia mnie miłość (…). Bez miłości nie byłoby muzyki, bez muzyki nie byłoby miłości – wyznała Markowska w rozmowie z „Vivą”.

Podobno to właśnie zamiłowanie do muzyki połączyło Patrycję Markowską i jej wybranka restauratora. „Tomek zaraził mnie miłością do muzyki elektronicznej. Przez ostatnie dwa lata puszczał mi ją w naszych najpiękniejszych momentach. I teraz się okazuje, że zrobiłam całą taką płytę. Wymieszałam muzykę rockową z elektroniką” – mówiła wokalistka.

Co Grzegorz Markowski podwiedział zięciowi?

Teraz jej ojciec, Grzegorz Markowski odniósł się do obu wydarzeń - ślubu córki i jej nowej produkcji fonograficznej. Lider Perfectu zdecydował się zrobić wyjątek i po długim milczeniu opublikował na Instagramie film, w którym miał ważną wiadomość dla córki oraz zięcia. Co Markowski powiedział mężowi córki?

Drodzy państwo, dzień dobry, tu Grzegorz Markowski, jakby ktoś mnie zapomniał.„Miłość, wiara, nadzieja” to tytuł singla Patrycji Markowskiej, naszej córki. Bardzo piękna płyta, w której miał udział Tomek. Tomek, wypadłeś świetnie w teledysku. Jesteś po prostu „perfect”, płyta jest „perfect”. Miłość, wiara i nadzieja niech nam towarzyszą przez całe życie. Zobacz też: "Moja mama i twój tata"! Awantura, kłamstwa i miłość w finale

i Autor: Instagram/@patrycja_markowska_official Grzegorz Markowski

Sonda Tęsknisz za występami Grzegorza Markowskiego na scenie? Tak, to wspaniały muzyk Niekoniecznie, mam innych ulubieńców Tak, ale zdrowie jest najważniejsze!