"Moja mama i twój tata"! Awantura, kłamstwa i miłość w finale

Od kilku tygodni fani Polsatu obserwowali zmagania, polegające na poszukiwaniu miłości przez dojrzałych singli w programie "Moja mama i Twój tata". Samotni rodzice byli zamknięci jednej willi, a w drugiej podglądały ich na ekranach ich dzieci. W finałowym odcinku show, prowadzonego przez Katarzynę Cichopek, wybuchły wielkie emocje!

Kto został z kim w finale?

Do finałowego odcinka "Moja mama i Twój tata" przeszli: Ania z Piotrem, Alicja ze Sławkiem, Monika z Szymonem i Donata z Krzyśkiem. I wszystko było pięknie, Cichopek zapowiedziała ostatnie, wymarzone randki dla uczestników, aż tu nagle wybuchła wielka afera! Ania i Piotr usłyszeli praktycznie od wszystkich pozostałych, że mają "parcie na szkło" i ich relacja jest udawana. Grupie przewodził Sławek, który już raz skrzywdził Anię i próbował ją ostrzec, aby nie stało się to po raz drugi. W rezultacie, Ania uciekła i rozpłakała się, a Piotr przyszedł do niej i zaproponował, aby razem wyszli z programu.

Emocje rodziców udzieliły się także ich dzieciom. W willi najmłodszych trwałą ostra dyskusja, a córka Ani i syn Piotra próbowali bronić szczerości uczuć rodziców. Ostatecznie i oni wycofali sie z awantury i w milczeniu słuchali opinii innych.

Randki po awanturze

Sytuację rozładowały zapowiadane randki. Był lot balonem, romantyczne chwile na jachcie, podróż karocą i łódka. I kiedy już wszyscy myśleli, że emocje właśnie się kończą,a bohaterowie będą żyli długo i szczęśliwe, pojawiła się znów Katarzyna Cichopek i odpaliła kolejną "petardę".

Po pierwsze rodzice dowiedzieli się, że w pary połączyły ich dzieci, które były tajemniczymi ekspertami w programie "Moja mama i Twój tata". Ale to wcale jeszcze nie był koniec. O tym, czy dana para będzie mogła dalej spotykać się po programie miało zadecydować błogosławieństwo ich pociech.

Np. Sławek nieźle nasłuchał się od syna za to, jak potraktował Anię. Żadne z dzieci nie uwierzyło też w szczerość jego zamiarów wobec Alicji. Z kolei jej córka zapytała Sławka, czy nie żałuje zerwania relacji z Anią.

- Nie, takich decyzji nie powinno się żałować - odpowiedział.

Kto nie dostał błogosławieństwa od dzieci?

Właśnie ta para, Sławek i Alicja jako jedyna nie dostała pełnego błogosławieństwa swoich dzieci. Córka Alicji pomimo wahań zaufała tej relacji, ale syn Sławka, Kuba powiedział, że od niego błogosławieństwa na ten moment od niego nie dostaną.

- Wiem, tato, jak wyglądasz zakochany. Tutaj tak nie jest - wyznał Kuba.

Zostawił też jednak pewną furtkę na przyszłość, o ile go przekonają. Para przyjęła to mężnie.

Ania i Piotr wyglądali w finale "Moja mama i twój tata" wyglądali jak na zakończeniu amerykańskich filmów romantycznych: słodko. Monika z Szymonem i Donata z Krzyśkiem przekonali wszystkich swoją naturalnością.

Co zostanie z tych emocji?

Przez cały program "Moja mama i twój tata" poszukującym swojej drugiej połówki towarzyszyły skrajne emocje takie jak radość, smutek, strach, zaskoczenie, złość, dumę, ekscytacja. Ale w finale wszyscy stwierdzili, że czas, jaki spędzili w mazurskiej willi był czasem bezcennym, mieli szanse zajrzeć także w głąb siebie i odkryć się na nowo. Czy miłość wygrała? Tak! Wśród czterech finałowych par zrodziły się więzi i pragnienie szczęścia. Jak będzie wyglądało ich wspólne - lubie nie - życie pewnie dowiemy się za jakiś czas.

