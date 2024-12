Rafał Brzozowski przekazał smutne wieści. Chodzi o jego zdrowie

Rafał Brzozowski dopiero co zakończył świąteczne tourne po USA z kolędami. Wokalista wystąpił wśród samych gwiazd, m.in.: Edyty Górniak, Justyny Steczkowskiej, Nataszy Urbańskiej, Kamila Bednarka i Alicji Węgorzewskiej. Nie wrócił jednak do Polski po zakończonych koncertach. Święta Brzozowski spędza w Stanach, a najgorsze jest to, że zachorował. Poznaj szczegóły.