Perfect wraca z nowym wokalistą! Wiadomo, co z Grzegorzem Markowskim. "Zazdrości nam"

Gdy Grzegorz Markowski w 2019 roku oświadczył, że odchodzi z zespołu Perfect, fani nie kryli swojego smutku. Trudno im było wyobrazić sobie kapelę bez frontmana i symbolu tej formacji. Słynny wokalista jednak nie chciał przeszkadzać kolegom w kontynuowaniu działalności zespołu. - Zostawiam zespół, zostawiam im nazwę, zostawiam wszystko - mówił Grzegorz Markowski w rozmowie z "Super Expressem". I faktycznie muzycy grupy Perfect próbowali radzić sobie w nowej rzeczywistości. Delikatnie mówiąc jednak, bez większych sukcesów. Na dodatek w sierpniu 2022 roku zmarł Piotr Szkudelski, perkusista, który z kapelą związany był przez 40 lat. W międzyczasie na rynku pojawiła się grupa o nazwie "Perfect & Adrenalina" z byłymi muzykami Perfectu: Jackiem Krzaklewskim, Ryszardem Sygitowiczem i Mietkiem Jureckim (bardziej znanym z Budki Suflera). Potem z kolei powstał twór "Perfect Gold". Wokół tych zespołów jednak dochodziło do różnych dziwacznych sytuacji. Pojawiły się gorszące wpisy w internecie, a menadżer mówił nawet o kierowaniu spraw na "drogę sądową". Teraz, 1 kwietnia 2025 roku, rozpoczął się nowy rozdział w historii zespołu Perfect. W programie "Pytanie na śniadanie" zaprezentowany został Łukasz Drapała, czyli nowy wokalista legendarnej rockowej kapeli.

Od razu zaznaczamy, że to nie jest prima aprilis. W śniadaniówce TVP gościli Dariusz Kozakiewicz, Piotr Urbanek i wspomniany Łukasz Drapała. Panowie wykonali nawet jeden z hitów "starego" Perfectu - "Kołysankę dla nieznajomej". Zapowiedzieli też specjalny koncert z okazji 45-lecia istnienia zespołu. Przypada on na 19 października 2025 roku. Już w maju jednak mają odbyć się pierwsze występy z Łukaszem Drapałą za mikrofonem. A co na to Grzegorz Markowski? Z wokalistą w stałym kontakcie jest basista Piotr Urbanek.

Mamy błogosławieństwo na działalność i Grzegorz zazdrości nam troszkę energii i tego, że mamy jeszcze siłę na to, zeby grać

- zdradził muzyk. Z kolei Dariusz Kozakiewicz zapowiedział nowe kompozycje, co niezwykle ucieszyło Łukasza Drapałę. Wokalista ma na Instagramie niemal 19 tys. obserwatorów. - Śpiewam z serducha i uwielbiam mieszać style. Nie umiem inaczej. Piszę, komponuję, drwię - pisze o sobie w opisie profilu. Telewidzowie znają go m.in. z występów w "The Voice of Poland" (doszedł do finału) i "Mam talent".

