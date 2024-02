Lata 80. to w polskiej muzyce rozrywkowej wyjątkowo ciekawy okres. Jak grzyby po deszczu zaczęły mnożyć się kapele grające rockowe piosenki. Do najsłynniejszych zespołów tego okresu bez wątpienia zaliczają się trzy grupy: Lady Pank, Lombard i Perfect. Zespół Jana Borysewicza i Janusza Panasewicza do dziś z powodzeniem występuje na scenie i nagrywa nowe kawałki. W Lombardzie od dawna nie śpiewa już Małgorzata Ostrowska, ale lider zespołu Grzegorz Stróżniak cały czas jest aktywny. Wokalistką grupy obecnie jest Marta Cugier. Z kolei w zespole Perfect nie występują już dwie najważniejsze postacie: Zbigniew Hołdys i Grzegorz Markowski. Jak pamiętacie rockowe szlagiery z lat 80.? Sprawdźcie się w naszym quizie. Rozwiąż Quiz Lady Pank, Perfect czy Lombard. Czyj to utwór? Rockowe lata 80. Dobra zabawa gwarantowana.

Pod quizem prezentujemy w galerii, jak zmieniał się wokalista Lady Pank Janusz Panasewicz

Quiz Lady Pank, Perfect czy Lombard. Czyj to utwór? Rockowe lata 80. Pytanie 1 z 20 Na początek łatwizna. "Autobiografia" to kawałek grupy: Lady Pank Lombard Perfect Dalej

