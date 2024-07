Marian Dziędziel ostro o aktorach bez szkoły: ŻAL NA TO PATRZEĆ. Kogo miał na myśli?

Zespół Perfect to jeden z bardziej znanych polskich zespołów. Przed laty muzycy tej formacji wypuszczali hit za hitem. Obecnie, chociaż ich piosenki dalej są znane, to jednak świetność mają już za sobą.

Jakiś czas temu, bo 3 października 2020 roku zespół Perfect pożegnał się ze swoimi fanami podczas ostatniego koncertu w krakowskiej Tauron Arenie. Po pandemii artyści podjęli próby reaktywacji formacji, jednak Grzegorz Markowski nie zmienił decyzji co do zakończenia swojej kariery.

"Nie udało nam się Grzegorza przekonać do zmiany decyzji. Tak widocznie musiało być" - powiedział w rozmowie z Interią gitarzysta Perfectu, Dariusz Kozakiewicz.

Perfect wraca bez Grzegorza Markowskiego. Artysta odpowiada

Jacek Krzaklewski, Ryszard Sygitowicz i Mietek Jurecki, zaczęli działać jako Perfect & Adrenalina. Najwyraźniej muzycy nie chcieli kończyć swoich karier. Pod koniec lipca 2024 roku za pośrednictwem social mediów poinformowano o kolejnym powrocie muzyków na scenę, jednak tym razem pod nazwą Perfect Gold.

W sieci rozpętała się prawdziwa afera, ponieważ internauci sądzili, że oznacza to również powrót Grzegorza Markowskiego. Na jaw wyszło jednak, że nie jest to prawdą, na facebookowym fanpage'u zespołu Perfect zaczęły pojawiać się dość niepokojące wpisy. Wpisy nazbierały sporo wulgaryzmów, a także memy z Laleczką Chucky czy nawet Szymonem Hołownią, co było głośno komentowane w mediach.

Podczas zbliżających się koncertów formacji Perfect Gold gościnnie wystąpi Aga Bieńkowska, wokalistka exMaanam. Na te rewelacja zareagował sam Grzegorz Markowski.

"Życzę im powodzenia i trzymam za nich kciuki" - powiedział Plejadzie, cytowany przez menedżerkę Annę Cieplicką.

