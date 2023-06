Absolutny szok! Zespół Perfect gra bez Grzegorza Markowskiego! Nie do wiary, kto tam teraz śpiewa

Co się dzieje z Grzegorzem Markowskim po odejściu z Perfectu?

Grzegorz Markowski cztery lata temu - ku ogromnemu niezadowoleniu fanów - ogłosił, że rozstaje się z grupą Perfect. Do tego doszły niepokojące informacje o stanie zdrowia legendarnego wokalisty. Niedawno jego córka - Patrycja Markowska - zdradziła, że tata miał "spadek sił witalnych". Na scenie były frontman zespołu Perfect pojawia się coraz rzadziej. Córka jednak od czasu czasu namówi ojca na wspólne występy. - W tym roku kończy 70 lat, to jest taki wiek słuszny. On to jest rockandrollowiec, nie skarży się, jest dzielny. Świetnie brzmi, jak wychodzi na scenę, to widzę reakcję ludzi. Graliśmy we Wrocławiu, w Radiu Wrocław, i przysięgam, cztery osoby w pierwszym rzędzie płakały, jak go widziały, naprawdę! Miały łzy wzruszenia, stąd też moja odwaga, żeby go czasami gdzieś wyciągać - zdradziła Patrycja Markowska w rozmowie z Pomponikiem.

Adrenalina & Perfect - kto gra w zespole?

Wydawało się, że Perfect bez Grzegorza Markowskiego nie przetrwa. W końcu od wielu lat z zespołem nie występuje pierwszy lider kapeli - Zbigniew Hołdys. Muzykom Perfectu odejście Markowskiego na pewno było nie na rękę. Zdecydowali się jednak występować pod zmienioną nieco nazwą i zs nowym składem. Start projektu Adrenalina & Perfect został opóźniony przez śmierć wieloletniego perkusisty Perfectu Piotra Szudelskiego. Wokalistą eksperymentalnego zespołu został Piotr Skóra - człowiek utalentowany, ale w środowisku raczej nieznany. Adrenalina & Perfect niedawno wystąpił w Skawinie. Na 29 czerwca zaplanowany jest kolejny występ - tym razem w Bochni. W naszej galerii prezentujemy, jak zmieniał się zespół Perfect.

Oto pełny skład projektu Adrenalina & Perfect:

Ryszard Sygitowicz - gitary, piano

Jacek Krzaklewski - gitara

Bartosz Bratek Wójcik - gitara

Piotr Skóra -wokal

Adrian Szupke - gitara basowa

Krzysztof Żurek - perkusja